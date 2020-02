Das grosse Smartphone-Experiment

Dafür rufen die Forscher nun die Nutzer weltweit dazu auf, sich eine spezielle App auf das Smartphone zu laden. Sobald das Gerät aktiv benutzt wird, nimmt das Programm alle fünf Sekunden einen Screenshot auf, verschlüsselt die Datei und schickt sie an die Server in Stanford. Das ist freilich ein ungeheuer intimer Einblick in das Dasein der Versuchspersonen. Man kann das selbst auf der Website des Projekts beobachten. Dort haben die Wissenschaftler einige Screenshots zu ein paar Zeitraffer-Videos zusammengeschnitten. Es wirkt beinahe so wie der Schnelldurchlauf eines Lebens.

Zwei Jungs haben Spass beim gemeinsamen Blättern durchs digitale Bilderalbum eines Sportevents. Foto: KeystoneBILD

Mehr als 30 Millionen Bilder von zunächst 600 Personen aus den USA und China haben die Forscher bereits gesammelt. Am interessantesten sind für die Forscher die Wege, die die Nutzer beschreiten. Von App zu Artikel zu Video, von müssigem Surfen zu tatsächlicher Recherche.

Und schon anhand dieses eher kleinen Datensatzes - zumindest verglichen mit dem, was die grossen Technologie-Unternehmen über ihre Nutzer sammeln - zeigt sich: Unsere Nutzung digitaler Medien ist so individuell wie unser Leben selbst. Was sehen und tun Menschen online? Konsumieren, kommunizieren oder produzieren sie? Ein solches Screenom spiegelt nicht nur wider, was die Nutzer auf ihren Handys tun, es spiegelt ihr Leben selbst wider.