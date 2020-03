Sit Wuche im Piemont, ursprünglich di erste Ferie nach mehrere Jahr mit haarsträubender Wörk-Life-Balance, müehsam us de versplitterete Kalender und Hirnwindige vo zwei Kulturschaffende zemeklaubt, mit situationsbedingter Zueneigig zu me riiche Onkel e gratis Feriewohnig ergauneret – jetzt All-Exclusive-Urlaub dank höherer Gewalt. «Le crisi ci rendono inventive», hett d Bäckerin mit eme Augezwinkere gseit. Und sie hett sich no gfrögt, öb d Bäckerin seit, öpper erfindet e Krise oder ob d Krise als Appell ad Kreativität gmeint isch – jedefalls sind kurz druf abe alli Veraastaltige, wo de Erholig vo de erholigsbedürftige Kulturschaffende ide Zuekunft es Endi gsetzt hetted, wege Pandemiealarm abxeit wurde.

Am Dorfiigang räusperet sich under em Mundschutz en Carabinieri. E Tuube mit verkrüppletem Fuess humplet uf de menscheleere Zuefahrtsstrass ame vom Sturm verwehte Pizzarand hine drii. D Wärmebildkamera zeigt, ihres chliine Tuubehirni – rot, aber unverdächtig. D Tuube het kei Fieber. Alles isch enthobe. Die touristisch motivierte Kulturschaffende sind plötzlich regional, bional, fair, emissionsfrei und lerned öppis über verordneti Stagnation.

D Bewegig, wie er mit de Pinzette s huuchdünne Fleisch vom Teller pickt und sorgfältig mit Septo Clean besprützt, wirkt seltsam routiniert.

Sie nimmts eher uf di Nervösi. Tippt und wüscht entnervt ufm Handy. Versuecht per Mail mit unbedarftem juristischem Halbjargon d Veraastalterin vo de Buechmäss Leipzig derzue z bewege, ihre trotz Corona die 300 Euro Spese für d Lesig z zahle. Sie liest Donna Haraway. Unruhig bleiben. Knabberet sich d Hüütli vo de Finger. Statt in Leipzig ihri Text de Tuube uf de Piazza vorlese. Neui Sozietät mit alle Lebewese, exhaltierti und spezieübergriifendi Verknüpfig mit Entitäte, s menschliche Publikum isch passé. Nur no Kultur für Survivors. Für Ratte. Für Tuube. Für Alge. Für Vire. Sie chräblet scho wieder ohni s z merke ihri Pickel uuf.

Er, eher de ruhigi Typ, schafft a me Konzept für e Komposition. E komplett antianthropozentristischi Suite für Bianca, Sabine, Petra und Lolita. Striichinstrument ohni Instrumentalistinne, exklusiv mit Windkraft betriebe, explizit barrierefrei für flugbehindereti Tuube im Drohnerollstuel. Forza maggiore senza limiti, numero uno. Durchzug im Kopf. Öb denn Bianca, Sabine, Petra und Lolita ihres flugbehinderete Tuubezielpublikum nöd sowieso mit ihrer achtigslose force majeure wegfeget?, fragt sie und findet das Stück zwar meteophil, aber wenig integrativ.

Sie denkt an Titel vo de letzte Veraastaltig vom Bernische Historische Museum vor de Usgangssperri. Deheime z Bern. Unerreichbar. Wie viel Migration braucht die Schweiz? Wie viel Viren verträgt der Frankenkurs? D Börse. Migration sött ad Börse. Feminismus sött ad Börse. S Klima sött als Klima höchstpersönlich und nid als Emissionshandel ad Börse. Alles, wo sit Jahre dringend isch, sött ad Börse, und d Indexe sölled stürze und d Grenze sölled falle und de Markt id Chnüü gah und winsle, sich intergriere, für gliichi Recht bettle, sich i sine letzte Atemzüüg em Tuube Holozän und de amorphe Gmeinschaft vo Flora, Fauna und Humanüberreste büüge.