D Ränte ufbessere

U mit dene Zitlupe-Bewegige het är när aus nächschts e Schublade uftah u het dertdrin afa umesueche. Was suecht dä jetz i dere Schublade inne, hani dänkt, öppe no d Schäri? Isch es möglech, dass es i däm ganze Coiffeurlade nume ei einzigi Schäri git u dass die jetz o no verschwunde isch?

Dr Coiffeur het ufghört ir Schublade zsueche u het sech ganz langsam, chline Schritt um chline Schritt uf ene Schtueu zuebewegt, wo im Egge isch gschtange. Nach ere gfüeute Ewigkeit isch är bi däm Schtueu acho, het sini Häng uf dr Lähne vo däm Schtueu abgschteut u het dr Schtueu säuber wie ne Rollator langsam vor sech här gschobe u het ne e witeri Ewigkeit schpäter ane Wang gschteut. Wit obe a dere Wang hets es Schafttürli gha. Mi Coiffeur glaubt auso, die Schäri sig i däm Schäftli höch über sim Chopf, hani dänkt, u gloubt tatsächlech o, är brings fertig, uf dä Schtueu ueche zschtige, für das Schäftli ufztue u die Schäri dert usezhole.

Aber das isch doch hoffnigslos, dänkeni, u scho bini ufgschtange u scho derbi, dr Coiffeur ufe Schtueu ueche zbugsiere. Da schteit er ufem Schtueu, echli gwaggelig, aber i häbene, für dass er nid abegheit, u är tuet ds Schafttürli uf, luegt iche u fingt nüt. I lüpfene wieder a Bode abe u nicke mit em Chopf i d Richtig vor Wang vis-à-vis, wo’s sogar zwöi Schäftli git u beidi sehr höch gläge.

Dr Coiffeur luegt zu de Schäftli übere u ueche u lat e erschte Süfzer la fahre. När schleppt er sech, vo mir haub gschtützt u haub gschtosse, übere zur angere Wang. Dert lane la schtah u hole dr Schtueu u hiufenem wieder ueche. D Coiffeur schnufet, schaffts mit letschter Chraft ufe Schtueh ueche u luegt, gsicheret vo mim Griff, i Schaft iche, ke Schäri. Ds angere Schäftli isch zwit wäg, är chunnt nid drahhäre u müesst auso vom Schtueh wieder abe u när echli näbedran wieder ueche.

Dr Coiffeur lat e zwöite Süfzer la fahre, es tönt unheimlech, es richtig brutaus Grüsch, dr Fau isch klar, är bruucht e Pouse, ganz dringend. I lüpfe e ne vom Schtueu abe, är bringt jetz ke Schritt me zschtang, i trägene zum Coiffeursässu u setzene dert dri. Dr Coiffeur lat si dritt Süfzer la fahre, echli weniger unheimlech u brutau das mau, u schlaft sofort i. Gli isch sis Gsicht ganz entschpannt, us sim Muu röchlets lisli u sanft. Är isch scho i sim erschte Troum drin, dänkeni, u hocket jetz nümm im Coiffeursässu, sondern im Schtrandschtueu u gseht vor sech ds Meer, en Ablick, wo ner sech mit sire Ränte nie wird chönne leischte, da cha ner se ufbessere, soviu wiener wott.

Da schtani, über mine Schuetere dr Umhang, wo mini Chleider vor mine abgschnittnige Haar hätt söue schütze. Aber dass die Haar i däm Coiffeurlade no gschnitte wärde, isch ender unwahrschinlech, dr Coiffeur gseht us, au wöu er nie meh erwache. Witer nach dr Schäri zsueche, het vo dert här o ke Sinn. Scho hani dr Umhang abzoge u bi wieder dusse uf dr Schtrass.