«Bund»-Essay Slam: In Zukunft eine Lotterie ohne Nieten?

Mit der revolutionären Genschere Crispr/CAS9 kann seit einigen Jahren gezielt ins Erbgut eingegriffen werden. Die rote Linie wurde im November 2018 überschritten. Ein chinesischer Forscher verkündete, er habe das Erbgut von Babys so verändert, dass sie immun gegen das HI-Virus seien. Wird es künftig die auf natürlichem Weg geborenen Menschen mit Defekten und Unzulänglichkeiten sowie die gentechnisch schon vorgeburtlich perfektionierten Mitglieder einer Elite geben? «Wir wissen nicht wirklich, was wir auslösen, wenn wir an der DNA herumschrauben», sagte der Ethiker Markus Zimmermann kürzlich im «Bund». Er sei zwar kein Apokalyptiker, so Zimmermann, «aber die Verantwortung, die wir haben, ist gross und wird in 20 Jahren noch viel grösser sein».

Wissen wir, was wir auslösen?

Die 14. Ausgabe des «Bund»-Essay-Wettbewerbs will einen Beitrag leisten zu einer notwendigen gesellschaftlichen Debatte über Genome Editing. Wo lässt sich die Grenze zwischen Therapie und Verbesserung ziehen? Können wir etwa eine schreckliche Erbkrankheit wie Chorea Huntington verhindern, wird es einfach, zugleich noch andere Gene zu verändern. Zudem wissen wir nicht wirklich, was wir auslösen, wenn wir an der DNA herumschrauben. Inwiefern sind genetische Eingriffe beim Menschen folglich legitim? Kann der Mensch es wirklich besser als die Evolution?

Bereits zum zweiten Mal kommt als Ergänzung zur essayistischen Langstrecke auch der «kleine Bruder» zu einem Auftritt. Im «Bund»-Essay-Slam sind die Spielregeln anders. Gefragt ist eine prägnante «Twintessenz» von maximal 280 Zeichen zum Thema – ein Tweet also. Eine «Bund»-Jury wird die drei besten Slam-Texte auswählen, die Gewinnerinnen und Gewinner sind am 21. April in der Dampfzentrale Bern live zu hören. Dabei entscheidet die Lautstärke des Applauses über die Rangierungen. Die drei Tweets werden zudem wieder in der Rubrik «O-Ton» abgedruckt.

Wenn es denn einen gütigen Gott gebe, schreibt einer der 76 Essayisten, dann bezweifle er, dass Gott dem Menschen die Möglichkeit versagen würde, die ihm von der Natur zugeteilten Karten zu verbessern. Oder wie es eine andere Essayistin in ihrem Text – mit übrigens genau 280 Zeichen – formulierte: «Das einzige natürliche Recht allen Lebens ist es, wachsen zu wollen. Und wird die Gerechtigkeit nicht sogar gefördert, wenn es nicht mehr Sache des Zufalls ist, ob jemand krank oder gesund, stark oder schwach ist? In der genetischen Lotterie der Zukunft gibt es keine Nieten mehr.» Ob das alle so sehen? Der Slam ist eröffnet, teilen Sie sich mit!