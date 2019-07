Wie stärkt man das Selbstvertrauen?

Meistens ist der Hinweis auf die Philosophie kontraproduktiv – er schürt bloss Erwartungen, die die Bücher mit ihrer bescheidenen intellektuellen Ausbeute nicht erfüllen können. Die Ausnahme, die diese Regel bestätigt, bildet das Büchlein «Sich selbst vertrauen», das der französische Autor Charles Pépin als «Kleine Philosophie der Zuversicht» bezeichnet und das in seinem Heimatland ein Bestseller wurde.

Grundstein in der Kindheit

Im Zeitalter von Fake News stellt sich mehr denn je die Frage, wem ich vertrauen kann und darf. In der neuen Unübersichtlichkeit, die mit einer dauernden Skepsis einhergeht, drohen wir uns selbst zu verlieren. Der 46-jährige Schriftsteller und Philosophie-Lehrer Charles Pépin verschiebt den Fokus weg von der Aussenwelt aufs Individuum. Er fordert es auf, zuerst sich selbst zu vertrauen, bevor es anderen vertraut.

Der Grundstein für dieses Grundvertrauen wird, so der ­Autor, in der Kindheit gelegt. «Wir kommen nicht vertrauensvoll auf die Welt, wir werden es erst.» Für das kindliche Selbstvertrauen kommt den Eltern eine entscheidende Bedeutung bei. Im Idealfall lieben sie das Kind für das, was es ist, und nicht für das, was es tut.

Dieses Urvertrauen zu fördern, ist im Prinzip einfach – es zu stören oder gar zu zerstören, allerdings auch. «Je weniger unsere Kindheit uns ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit vermittelt hat, desto häufiger müssen wir uns um Selbstver­gewisserung bemühen.» Was in späteren Lebensphasen also mühsam erlernt, manchmal auch erkämpft werden muss, lässt sich in der frühesten Lebensphase spielend erwerben.

Hat man die Kindheit, die mehr fremd- als selbstbestimmt ist, einmal hinter sich, stehen neue Herausforderungen an. Charles Pépin bespricht anschaulich Massnahmen zur Steigerung des Selbstwertgefühls. Neben der Pflege guter Beziehungen, unter denen es auch Vorbilder geben dürfe, empfiehlt er, stets auf sich selbst zu hören und die eigenen Interessen nicht kompromisslos, aber konsequent zu verfolgen.