Wer sich fürchtet, kann nicht frei sein

Ihre Bücher «Liberalismus der Furcht» und «Liberalismus der Rechte» sind tragende Säulen des modernen liberalen Gedankenguts. Shklars persönlicheErfahrungen mit Flucht und Leid haben dazu beigetragen, dass sie sich dem Thema von unten her angenähert hat: Wer mit Angst und Schrecken aufwächst und jeden Augenblick das Schlimmste zu befürchten hat, kann kein normales Leben führen. Die Philosophen hätten sich, so Shklars Kritik, viele Gedanken gemacht über Gerechtigkeit, aber wenige über Ungerechtigkeit – obwohl diese verbreiteter und bedrohlicher sei.

Mündige Entscheidungen

Voraussetzung für jede Art von Liberalismus ist nach Shklar die Abwesenheit von Furcht. Dies sei «die ursprüngliche und einzig vertretbare Bedeutung von Liberalismus», schreibt sie 1989 in «The Liberalism of Fear»: «Jeder erwachsene Mensch sollte in der Lage sein, ohne Furcht und Vorurteil so viele Entscheidungen über so viele Aspekte seines ­Lebens zu fällen, wie es mit der gleichen Freiheit eines jeden ­anderen erwachsenen Menschen vereinbar ist.» Anstatt hehre ­Visionen anzubieten, sollten ­Liberale helfen, Grausamkeit zu beenden oder zu verhindern.

Für Judith Shklar war es unverständlich, wie sich die frühen amerikanischen Liberalen über den gerechten Staat Gedanken machen konnten, ohne die Sklaverei zu verurteilen. An einem solchen Theoriegebäude wollte sie nicht arbeiten. Shklar, deren Kindheit, wie sie selbst schreibt, «durch Hitler beendet wurde», wusste aus eigener schmerzvoller Erfahrung, wie dünn der ­Firnis der Zivilisation ist – und dass es ein absolutes Böses gibt: die Grausamkeit. Diese lasse sich, so eine weitere Einsicht der Politologin, zusätzlich steigern durch Distanz zu den Opfern. Deshalb sei es oberstes Gebot, zuerst ­einmal diesen zuzuhören.

Recht auf Freiheit

Ist der furchtfreie Raum einmal geschaffen, gilt es nach Shklar die «Freiheit von Furcht» zu schützen und zu fördern durch staatlich garantierte Rechte. Denn Freiheit bedeute nicht nur, dass sich der Staat nicht in die Angelegenheiten der Individuen einmische, sondern auch, dass er die Existenz des Einzelnen schütze. Der «Liberalismus der Furcht» und der «Liberalismus der Rechte», diese zwei Säulen der staatspolitischen Theorie von Judith N. Shklar, müssen alsozusammen gedacht werden.

«Einen effektiven Schutz vor dem berechtigten Gefühl des Ausgeliefertseins garantieren nur einklagbare Rechte», so ergänzt Jan-Werner Müller in seiner Studie «Furcht und Freiheit». Der an der Princeton University lehrende deutsche Politikwissenschaftler bringt damit Judith N. Shklars Theorie in die aktuelle Debatte über Liberalismus ein.