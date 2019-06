«Wer mich liest, geht ein Risiko ein»

Tom Kummer, Sie treten Ende Juni als einer von drei Schweizern in Klagenfurt beim Wettlesen um den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis auf. Wer hat Sie nominiert?

Der Juror Michael Wiederstein, Chefredaktor des «Literarischen Monats». Er fragte mich an, ob ich einen Stoff hätte für Klagenfurt. Ich arbeite an einem neuen Roman und gab ihm den Anfang zu lesen. Offenbar hat er ihm gefallen.