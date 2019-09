Unerwartete Fortsetzung des «Handmaid»-Horrors

Der Trailer zur ersten Staffel. Quelle: YouTube. Das Szenario des Romans, den Margaret Atwood im Frühling des Orwellschen Jahres 1984 zu schreiben begann, war folgendes: In einer nahen Zukunft sind die Vereinigten Staaten zu einer religiösen Diktatur namens Gilead geworden, die eine Kastengesellschaft einführt, in der Frauen keine Rechte haben, ihr Eigentum an ihre männlichen Verwandten verlieren und nur noch als Hausfrauen und Mütter gelten. Weil die Zerstörung der Umwelt aber gleichzeitig zur Sterilität weiter Teile der Bevölkerung geführt hat, werden jene Frauen, die noch Kinder bekommen können, als Mägde zeugungsfähiger Männer gefangen gehalten. Am Ende der Geschichte steigt die Hauptfigur, die Magd Offred (auf Deutsch Desfred, der Name ist Besitzanzeige eines Mannes namens Fred) in ein Auto, von dem man nicht weiss, ob es sie in ein Lager oder in die Freiheit transportiert. Der neue Roman «Die Zeuginnen» nimmt die Geschichte mit den Töchtern dieser Frau wieder auf, ihrer Suche nach ihrer Herkunft und den verschiedenen Lebensläufen und Haltungen in einer Diktatur.

Sie habe streng darauf geachtet, dass nichts an ihrer Dystopie aus der Luft gegriffen war, hat Margaret Atwood über den ersten Roman geschrieben: «Eine meiner Regeln war, dass ich keinen Vorfall in das Buch bringen würde, den es nicht schon gegeben hätte in dem, was James Joyce den ‹Albtraum› der Geschichte nannte, und auch keine Technologie, die nicht schon vorhanden wäre.» Diese historische Wahrscheinlichkeitsökonomie führte dazu, dass der Roman auch neueren Entwicklungen in geradezu prophetischer Weise zu entsprechen schien. Dem verdankt sich auch der Erfolg der Serie, die im Jahr 2017 startete, im Jahr eins der Präsidentschaft Trumps, in der bald auch die Einschränkung der Abtreibungsrechte durch den Obersten Gerichtshof bevorsteht. «Wir haben angefangen, uns mit den Hoffnungen der Mägde zu identifizieren», schreibt etwa Michiko Kakutani, «dass der Albtraum enden wird und die Vereinigten Staaten - ihre demokratischen Werte und verfassungsmässigen Sicherheiten - bald wiederhergestellt werden.»