«Teufelskreis wird durchbrochen»

Die Schweizer Filmerin Rebecca Panian wollte sechs Millionen Franken sammeln, um in Rheinau das Grundeinkommen testen zu können. Es kamen nur 150'000 Franken zusammen. Die Leute wollen es nicht, Ihr Grundeinkommen.

Ich selbst habe für das Rheinauer Projekt keinen einzigen Franken gespendet. Eine spendenfinanzierte Insel der Glückseligen hat mit einem Grundeinkommen nichts zu tun. Auch das finnische Experiment mit 2000 Arbeitslosen, die zwei Jahre lang mittels sanktionsfreier Sozialleistungen zwangsbeglückt wurden, beweist in Sachen Grundeinkommen nichts. Das Grundeinkommen ist keine Glückspille, die sich an irgendwelchen Versuchskaninchen testen lässt. Es ist ein Grundrecht, das ebenso wie die Abschaffung der Sklaverei oder die Einführung des Frauenwahlrechts so lange unvorstellbar scheint, bis es plötzlich selbstverständlich wird.

Sie behaupten, die Unterstützung fürs Grundeinkommen komme von links wie rechts. Aber wenn Sie ehrlich sind, kommt sie nur von links, oder?

Falsch. In Deutschland befürworten sowohl Christdemokraten als auch Liberale das Grundeinkommen. Ausserdem sind viele Unternehmer dafür. Historisch gesehen hat das Grundeinkommen ebenfalls liberale Wurzeln: Zu seinen Vordenkern zählen beispielsweise Thomas Paine, einer der Gründerväter der USA, der liberale Tausendsassa Ralf Dahrendorf sowie der neoliberale Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, der im Grundeinkommen die bessere Alternative zum modernen Wohlfahrtsstaat sah.

Für Friedman war die Einführung des Grundeinkommens der erste Schritt zu dessen Abschaffung.

In der Tat wollte Friedman das Grundeinkommen einführen und den Sozialstaat abschaffen. Ich will das nicht. Ich bin ein liberaler Befürworter des Grundeinkommens. Und ein sozialer. Ich will den Sozialstaat nicht abschaffen, sondern neu aufstellen. Der Sozialstaat versichert die Notlagen, das Grundeinkommen garantiert die Grundlage.

Die Einführung Ihres Grundeinkommens, dieses gewaltigen Umschichtungsprogramms, bedeutete das Ende der liberalen Demokratie.

Das bedingungslose Grundeinkommen stellt die Machtfrage, richtig. Aber innerhalb, nicht ausserhalb der liberalen Demokratie. Liberale Demokratien leben vom Wettstreit der Ideen und gemeinsamen Entscheidungen. Das Grundeinkommen verhilft der liberalen Demokratie zu neuer Blüte. Es setzt der zunehmenden Technokratie der Alternativlosigkeit eine postideologische Idee entgegen, die sowohl die Freiheit des Einzelnen als auch die Absicherung aller stärkt.

Postideologische Idee? Klingt technokratisch. Fehlt es dem Grundeinkommen letztlich nicht an Identifikationspotenzial, am Enthusiasmus einer politischen Bewegung?

Ich beobachte das Gegenteil. Das Grundeinkommen versöhnt den rechten Verstand mit dem linken Gemüt. Insofern ist es postideologisch. Und insofern begeistert es immer mehr Menschen ganz ohne populistischen Führerkult.