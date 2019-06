Sorge um Bestseller-Autor Camilleri

Italien bangt um den Schriftsteller Andrea Camilleri. Der 93-Jährige sei am Montagmorgen in kritischem Zustand wegen Herz-Atem-Problemen eingeliefert und ins Reanimationszentrum gebracht worden, teilte das Krankenhaus Santo Spirito in Rom mit. Medien berichteten, Camilleri habe einen Herzstillstand erlitten.