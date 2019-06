Scharfe Skalpelle und scharfe Worte

Der Autor

Chris (Christopher) Brookmyre, geboren 1968 in Glasgow, studierte englische Literatur und Theaterwissenschaften an der Universität Glasgow. Er war in London, Los Angeles und Edinburgh als Journalist tätig, bevor er 1996 seinen ersten Roman «Quite Ugly One Morning» veröffentlichte. Inzwischen gibt es mehr als zwei Dutzend Thriller von Brookmyre. Auf Deutsch sind bei Galliani, Berlin, erschienen: «Wer schlafende Hunde weckt» (2012; Original: «Where the Bodies Are Buried», 2011), «Die hohe Kunst des Bankraubs» (2013; «The Sacred Art of Stealing», 2003), «Angriff der unsinkbaren Gummienten» (2014; «The Attack of the Unsinkable Rubber Ducks», 2007) und «Wer andern eine Bombe baut» (2018; «A Big Boy Did It and Ran Away», 2001). Rowohlt gab 2014 «Wer schlafende Hunde weckt» unter dem Titel «Wo die Leichen liegen» als Taschenbuch heraus. Mit «Dein Ende» («Black Widow», 2016) startet Rowohlt jetzt – mit dem von Christopher auf Chris verkürzten Vornamen Brookmyres – mit Romanen um den Journalisten Jack Parlabane, der in bisher acht Romanen auftritt, von denen in Grossbritannien insgesamt mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden. Für November 2019 ist «Dunkle Freunde» («Want You Gone», 2017) angekündigt. Brookmyre lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in der Nähe von Glasgow.

Chris Brookmyre: «Dein Ende» (Original: «Black Widow», Little, Brown Book Group, London 2016). Aus dem Englischen von Andrea O’Brien. Rowohlt/rororo, Hamburg 2019. 461 S., ca. 20 Fr.

