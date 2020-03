Morden ist mühseliger, als man denkt

Der Autor



Young-ha Kim, geboren 1968 in der südkoreanischen Provinz Gangwon als Sohn eines südkoreanischen Offiziers, soll durch eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung die Erinnerungen an seine ersten zehn Lebensjahre verloren haben. Er studierte Betriebswirtschaft an der Yonsei-Universität in Seoul, wobei er sich aber mehr der traditionellen koreanischen Musik gewidmet habe und sich aktiv in der Studentenbewegung engagierte. Er veröffentlicht seit 1996 Romane, für die er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, und gilt heute als einer der wichtigsten koreanischen Autoren seiner Generation. Er war unter anderem als Dozent an der Drama School der Korean National University tätig und moderierte eine Radiosendung über Literatur, bevor er sich 2008 ganz dem Schreiben zu widmen begann.

Neben seiner Tätigkeit als Autor übersetzt er Bücher aus dem Englischen ins Koreanische, so zum Beispiel «The Great Gatsby» von F. Scott Fitzgerald. Mehrere seiner eigenen Bücher, auch «Aufzeichnungen eines Serienmörders», sind in Korea verfilmt worden. Kim ist seit 1996 verheiratet. In einem Interview bezeichnete er sich 2008 als Anhänger des Antinatalismus, einer Philosophie, die sich aus ethischen Gründen für Kinderlosigkeit ausspricht. Er lebte zeitweise in Italien, Kanada und in den USA; heute wohnt und arbeitet er in Seoul.



Young-ha Kim: «Aufzeichnungen eines Serienmörders» (Original: «Salinja-ui gieok-beob», Munhakdongne Publishing Co., Paju-si 2013). Aus dem Koreanischen von Inwon Park. Cass-Verlag, Bad Berka 2020. 152 S., ca. 29 Fr.

