«Die Kinder sind der Dummheit der Erwachsenen ausgeliefert»

Ein Essay wie ein Aufschrei



Für die Frau mit Nasenpiercing und Ethno-Jacke sind das keine Phrasen. Fünf in über 20 Sprachen übersetzte Bücher hat Luiselli mittlerweile vorgelegt, drei Romane und zwei Essaybände, alle auf ihre Weise hoch literarisch und dennoch tief verankert in der herben Realität. Den zweiten Roman etwa, «Die Geschichte meiner Zähne», 2015 ausgezeichnet mit dem Los Angeles Time Book Prize, entwickelte sie zusammen mit Arbeiterinnen einer mexikanischen Saftfabrik.

Seit 2014 hat sich Luiselli ehrenamtlich für unbegleitete Kinder aus Zentralamerika eingesetzt, für sie vor Gericht übersetzt und geholfen, Anwälte für sie aufzutreiben. «Als ich hörte, dass 60'000 unbegleitete Kinder ohne Papiere an der Grenze festsassen, völlig verloren und ohne Rechtsbeistand, musste ich einfach etwas tun.»

«Hätte ich die Storys schlicht reproduziert, hätte ich auch die Gewalt reproduziert, die den Kindern angetan wurde.»Valeria Luiselli

Deren Geschichten verfolgten sie bis in den neuen Roman «Archiv der verlorenen Kinder», den sie jetzt in der Schweiz vorstellte. «Es sollte ein Roman über die kollektive Erzählung der Krise und der politischen Gewalt werden. Dann realisierte ich: So geht das nicht. Ich kann nicht einfach die schlimmen Zeugnisse der Kinder, die ich gehört habe, fiktionalisieren.» Das wäre der Literatin mit Doktortitel in Literaturwissenschaft zu billig gewesen.

Auch zu unethisch: «Hätte ich die Storys schlicht reproduziert, hätte ich auch die Gewalt reproduziert, die den Kindern angetan wurde, und sie wieder zu Opfern gemacht. Um meinen Aufschrei zu Papier zu bringen, brauchte ich eine andere Form.» Und sie schrieb ihren nicht-fiktionalen, preisgekrönten «Essay in 40 Fragen» mit dem Titel «Tell Me How It Ends» über die Kinderschicksale. Der habe sie erst frei gemacht für den Roman, der eben nicht direkt, nicht ungebrochen aufs Los der Flüchtlingskinder schaut.

Eins der Kinderfotos, die Valeria Luiselli ins «Archiv der verlorenen Kinder» eingefügt hat.

Schriftsteller hätten am Ende nur eine Pflicht: nicht schlecht zu schreiben! Und dabei wild entschlossen für die Freiheit der eigenen Imagination einzustehen. Was für Luiselli nicht heisst, in einem Elfenbeinturm zu verschwinden. «Derzeit ist für mich unvorstellbar, nicht über die Probleme der geflohenen Menschen und die Krise an der Grenze nachzudenken. Aber ich träume von einer Epoche, in der ich mich ausführlich mit modernistischer Architektur und zeitgenössischem Ballett beschäftigen kann.»

Dass sie dazu lächelt, verrät, dass es dazu nie kommen wird. Ihre Mutter verliess die Familie, als Valeria 16 Jahre alt war, um sich den Zapatisten in Mexiko anzuschliessen, Engagement ist in der DNA ihrer Familie. Valeria Luiselli hatte früh lernen müssen, sich selbstständig durchzuschlagen.

Auf Wurzelsuche



Mit elf Jahren hatte sie in den USA, in Costa Rica und Südkorea gelebt; als der Vater Botschafter in Südafrika wurde, besuchte sie nach einer Weile ein Internat in Indien. Mit 19, als Studentin, kehrte Valeria Luiselli nach Mexiko-Stadt zurück, rang um eine späte Verwurzelung. Sie, die stets auf Englisch geschrieben hatte, erkämpfte sich einen neuen Zugang zur Muttersprache. Tiefe Wurzeln fand sie aber nicht.

Immerhin sei es Anfang der Nullerjahre deutlich sicherer zugegangen in Mexiko als heute, meint die Autorin, die in Harlem lebt, über ihr Herkunftsland. Sie war oft nachts allein unterwegs gewesen – inzwischen undenkbar. Ihre Tochter, die in New York eine Privatschule besucht, wäre in Mexiko-Stadt viel unfreier.