Literatur ist keine Männersache

Es stimmt: Die Zahl der Frauen in den genannten und anderen Gruppen entspricht nicht ihrem Bevölkerungsanteil. Denn sonst wären jeweils 53 Prozent CEOs, Kunstausstellungssujets oder Oscar-Nominierte weiblich. Frauenquoten zielen darauf hin, dass der Frauenanteil sich der Statistik annähert oder angleicht. Sie zielen auf Repräsentation und Proporz. Wird die Auswahl dadurch gerechter, im Ergebnis besser? Und ist die Untervertretung der Frauen in den Gefilden der Macht und des Glanzes eine Folge der Ausgrenzung durch Männer, also des Patriarchats? Gewiss. Aber eine Folge nur dieses einen Faktors? Das ist schwer zu sagen und schon gar nicht zu beweisen, aber leicht zu behaupten.

In der Kultur, wo es weniger um Macht als um Ruhm und Anerkennung geht, wird die Debatte besonders heftig geführt, das Frauenzählen besonders intensiv betrieben. Die Debatte hat sich mit einem zweiten Komplex vermischt: #MeToo, jener Kampagne, wonach Männer Frauen nicht nur kurz- und kleinhalten, sondern in vielen Fällen sexuell ausbeuten und missbrauchen. Tatsächlich ist im Zuge der Kampagne eine Reihe ganz übler Typen überführt worden (andere laufen als blosser Verdachtsfall herum und sind ebenfalls unten durch); viele Institutionen richten mittlerweile Schutzmechanismen ein, überall gibt es Frauenbeauftragte und Vertrauenspersonen. Gut so.

Auch im Literaturbetrieb wird seit einiger Zeit gefragt, ob Frauen angemessen vertreten sind: in den Führungsetagen der Verlage; als Autorinnen in deren Programmen; auf den Rezensionsplätzen in den Medien.

Rezensionsstatistik: 35 Prozent der besprochenen Bücher stammen von Autorinnen



Im Jahr 2018 hat die Universität Rostock in der Studie «Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb» (#frauenzählen) 2036 Buchbesprechungen in 69 deutschen Medienformaten untersucht – in Presse, Radio und Fernsehen. Das Ergebnis: 65 Prozent der besprochenen Bücher stammten von Männern, 35 Prozent von Frauen. Das Verhältnis von Kritikern zu Kritikerinnen: vier zu drei. Kritiker besprachen zu drei Vierteln Bücher von Autoren; bei den Kritikerinnen war das Verhältnis dagegen fast ausgeglichen. Und: Die Artikel der Männer waren im Durchschnitt länger.



Erst Lektorin, dann Verlegerin: Im vergangenen Jahr löste Kerstin Gleba Helge Malchow an der Spitze von Kiepenheuer & Witsch ab. Foto: Melanie Grande

Zu wenig rezensierte Autorinnen: Liegt das vielleicht am Angebot, also daran, dass die Verlage halt mehr Bücher von Männern herausbringen? So ist es, fanden jetzt die beiden Literaturwissenschaftlerinnen Nicole Seifert und Berit Glanz heraus. Sie liessen über den Hashtag #vorschauenzählen die Twitter-Gemeinde zahlreiche Programme literarischer und Sachbuch-Verlage für das Frühjahr 2020 nach Frauen- und Männeranteil untersuchen und fassten dann die literarisch besonders renommierten Verlage speziell ins Auge (Kriterium: Sie mussten in den letzten drei Jahren auf einer Longlist für den Deutschen Buchpreis oder einer SWR-Bestenliste vertreten sein).

Bücherstatistik: 40 Prozent der Frühjahrstitel stammen von Autorinnen



Im Durchschnitt wiesen diese Verlage einen Autorinnenanteil von 40 % auf. Mit grossen Ausschlägen nach oben und unten: Bei Klett-Cotta stammt in diesem Frühjahr nur ein Titel von acht von einer Frau (12,5 %), bei Hanser – «der auch schon in den Vorjahren unangenehm aufgefallen war», grummeln Seifert und Glanz – sind es vier von achtzehn (22 %), bei Diogenes fünf von zwanzig (25 %), bei S. Fischer vier von fünfzehn (26,7 %). Einen höheren Frauenanteil haben etwa Kiepenheuer mit 33, Suhrkamp mit 35 und Rowohlt mit 46 %, bei Luchterhand und Piper, auch bei Dörlemann (Zürich) ist das Verhältnis der Geschlechter ausgeglichen.