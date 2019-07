Korrupte Beamte, Agenten und ein Surfer

Der Autor

Mike Nicol, geboren 1951 in Kapstadt, studierte an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg und arbeitete als Journalist. Als Schriftsteller veröffentlichte er 1978 einen Gedichtband, es folgten mehrere Romane und Kinderbücher sowie Sachbücher, darunter etwa «A Good-Looking Corpse, The World of Drum – Jazz and Gangsters, Hope and Defiance in the Townships of South Africa» (1991), die autorisierte Biografie «Nelson Mandela: The Authorised Portrait» (2006; Deutsch: «Mandela: Das Porträt») sowie Bücher über John Lennon und den Dalai Lama. In den 1990er-Jahren erschienen drei Romane von Nicol, keine Krimis, bei Rowohlt auf Deutsch. Als Krimiautor machte er seit 2008 mit der virtuosen «Rache-Trilogie» («Payback», «Killer Country», «Black Heart»; alle drei unter diesen Titeln auch auf Deutsch) von sich reden. «Of Cops & Robbers» (2013, Deutsch 2015 als «Bad Cop») war der erste Band der Kapstadt-Serie, die er mit «Korrupt» (2018, Original: «Agents of the State») und nun mit «Sleeper» fortsetzte; dazwischen erschien zudem der Thriller «Power Play» (alle bei btb). Mike Nicol lebt in Kapstadt.

Mike Nicol: «Sleeper» (Original: «Sleeper», Umuzi/Penguin Random House South Africa, Kapstadt 2018). Aus dem Englischen von Mechthild Barth. btb/Random House, München 2019. 512 S., ca. 15 Fr.

