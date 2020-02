«Kindern ist nichts zu schwierig»

Genau kann man nie erkennen, woher das Unheimliche in seinen Zeichnungen kommt. Totenköpfe, Fratzen und Ungeheuer, das offensichtlich Gruselige, wirkt darin eher karnevalesk. Jedenfalls haben diese Bilder etwas schwebend Hintergründiges, und daran kann es nur liegen, dass Heidelbach nicht noch berühmter ist für seine Kunst. Weil seine doppelten Böden die in Kinderbüchern dominierende Harmlosigkeit untergraben, und weil Erwachsene glauben, keine Bilderbücher lesen zu müssen, nimmt er eine merkwürdige Zwischenstellung zwischen den Genres ein. Und ist genau da wahnsinnig produktiv. Allein dieses Jahr sind vier Bücher mit seinen Illustrationen erschienen.

An Werktagen zwischen neun Uhr morgens und sechs Uhr abends sitzt Heidelbach am Schreibtisch in seinem kleinen Studio in einer ruhigen Kölner Wohnstrasse. Vor sich eine schräge Zeichenfläche, rechts ein Aquarellkasten, linkerhand ein Fenster, da sieht er den Dachfirst gegenüber und den Turm der Sankt Bonifatius-Kirche. Wenn man dort klingelt, kocht er Tee und fängt an zu erzählen.

Allein auf der Weltkugel: Illustration zu Michael Köhlmeiers «Märchen».

Etwa vom Märchenbuch des österreichischen Schriftstellers Michael Köhlmeier, das er gerade illustriert hat. 150 Kunstmärchen in fester Reihenfolge. Jede Geschichte habe er mindestens drei Mal gelesen. Dann haben sich an der Wand gegenüber seines Schreibtisches die Zeichnungen aneinander gereiht. Jedes Märchen ein Motiv, manchmal nur eine Vignette, manchmal eine ganze Seite. Der Rhythmus, die Abwechslung seien entscheidend für so ein Buch, sagt Heidelbach: «Ausserdem kommen da über dreissig Teufel vor. Und Köhlmeier schreibt ganz am Anfang, dass der Teufel nie in der gleichen Gestalt kommt. Also muss ich mir dreissig Teufel ausdenken, die sich auch steigern.»

Rote Teufel, grüne Teufel, elegante und lumpige Teufel, kleine Teufel, grobe Teufel, bei näherem Hinsehen alle irgendwie auch gequälte Kreaturen. Und es stimmt, in Köhlmeiers Märchen ist der Teufel nie «der ganz Andere» ist, sondern eher ein Spiegel der Menschen, ein Verhandlungspartner, der ihre Gier herausbringt, sie ihre Möglichkeiten überschätzen lässt.

Köhlmeier und Heidelbach sind beide Künstler mit Sinn für das kleine Grauen in der grossen Normalität und damit ein ideales Gespann für so einen modernen Hausschatz. Der Schriftsteller hat in Radio und Fernsehen klassische Märchen nacherzählt, und dann begonnen, die Form mit eigenen Geschichten zu füllen. So belebt er das Märchen als Kunstform wieder. Wie in den Volksmärchen sind fantastische Elemente in seinen Märchen Hilfskonstrukte. Ihre eigentlichen Motive sind existenzielle Grundformen des Neids, der Grausamkeit und Hinterlist oder der Fürsorge und Güte. Ihr zentrales Stilmittel ist die Mündlichkeit, eine väterliche Stimme meldet sich ab und zu, versichert: «So war das, genau so».