Katz und Maus zwischen Vorder- und Hinterhaus

Im Milieu des verschuldeten Prekariats



Eine Liebesgeschichte voller Hindernisse, mit ungewissem Ausgang, obwohl zuletzt die Vernunft zu siegen scheint. Wie Serge Joncour sie abwechselnd aus der Optik von Aurore und Ludovic erzählt und in die gesellschaftlichen Umstände einbettet, in denen beide auf unterschiedliche Art vereinsamen, ist ein Meisterstück. Schon nur, wie der Autor Ludovics schwierigen Arbeitsalltag im Milieu des verschuldeten Prekariats schildert, erzeugt Intensität. Mit knappen, feinen Worten findet er auch eine stimmungsvolle Sprache für Liebe und Erotik. Sie sind hier die Vehikel für einen Prozess, der die Protagonisten aus ihrer Realität reisst und zutiefst verunsichert. Für ein Erkennen seiner selbst in einem total gegensätzlichen Andern.

Die paar wenigen Stellen, an denen Joncour kurz in ein etwas vordergründiges Philosophieren gerät, verzeiht man ihm. Denn sein 2016 mit dem Prix Interallié bedachtes und vom Magazin Lire zum «Roman des Jahres» gekürtes Werk thematisiert in präziser Anschaulichkeit den Riss zwischen Stadt und Land, der Frankreich beschäftigt. Und es singt zugleich das Hohelied der Achtsamkeit –- mit all seinen bezaubernden und verstörenden Tönen.

Serge Joncour: Lehn Dich an mich. Roman. Aus dem Französischen von Paul Sourzac. Secession, Berlin 2019. 367 S., ca. 32 Fr.