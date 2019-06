Ist John Cleese ein Rassist?

Seit einigen Tagen gibt John Cleese mit einer Bemerkung weltweit zu reden, die dem Witz von damals eine beklemmende Aktualität verleiht. London sei keine englische Stadt mehr, twitterte der Komiker, der selber in den Bahamas lebt. Seinen Umzug vor einem Jahr begründete er nicht mit den steuertechnischen Gründen, die ihm seine Kritiker unterstellen, sondern mit dem Umgang seines Landes mit dem Brexit-Entscheid. John Cleese war für diesen Entscheid, den er seither vehement verteidigt. Und der ihm von seinem ehemaligen Python-Kollegen Terry Gilliam, dem in England eingebürgerten Amerikaner, einen fassungslosen «Arschloch»-Kommentar einbrachte.

Der Millionär in den Bahamas

Nun darf Cleese selbstverständlich seine Meinung haben und vertreten. Und Gilliams Empörung ist übertrieben. Aber London, eine der internationalsten Städte der Welt und die einstige Hauptstadt eines Weltreiches, der Überfremdung zu bezichtigen – das ist jenseits von bizarr und exzentrisch: Es ist ahistorisch, soziologisch falsch und ausgesprochen dumm. Und verlogen von einem Millionär, der als Immigrant in den Bahamas lebt.

Some years ago I opined that London was not really an English city any moreSince then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observationSo there must be some truth in it...I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU

— John Cleese (@JohnCleese) May 29, 2019