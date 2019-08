«Ich weiss, was mit Ihrer Schwester geschehen ist»

Joes Schwester Annie war eines Tages verschwunden. Als sie 48 Stunden später wieder auftauchte, war sie ein anderer Mensch. Sie hatte ihre Fröhlichkeit verloren, zeigte zunehmend bizarres Verhalten. Wenig später wurde sie bei einem Autounfall getötet. Zurück in Arnhill stösst Joe auf andere Fälle von verschwundenen Kindern. Im Haus, das er gemietet hat, wurde ein solches Kind von seiner Mutter getötet, bevor sich diese selbst das Leben nahm. Eigentlich weiss Joe, dass er besser nicht zurückblicken sollte. Aber: «Lass die Vergangenheit ruhen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Die Vergangenheit kommt immer wieder hoch. Wie ein schlechtes Curry.»

C. J. Tudor beherrscht das Erzählhandwerk. Sie versteht es, den Kleinstadtmief spürbar zu machen, und wie sie die prekären Verhältnisse an der Schule schildert, hat das Zeug zu einem packenden Sozialdrama. Sie erzählt zudem mit einem angenehm trockenen Humor. Sie kann Figuren in wenigen Sätzen präzis charakterisieren. Mit Joe schuf sie einen vielschichtigen Protagonisten: Er ist gerne Lehrer, setzt sich ein für die Jugendlichen, er ist aber auch ein Sprücheklopfer und Trinker. Und ein Grund für sein Abtauchen in die Provinz sind auch seine Spielschulden. Joe ist ein Filou: «Man sagt, ich hätte ein ehrliches Gesicht. Was nur beweist, wie wenig die Leute wissen.»

Das grosse Vorbild der Autorin ist erklärtermassen Stephen King. Umgekehrt empfiehlt der amerikanische Starautor ihre Werke. Und wie in Kings Romanen spielen auch in Tudors zweitem Thriller übersinnliche Phänomene eine gewisse Rolle. Man kann das mögen. Ich kann damit wenig anfangen; ich ziehe die Auseinandersetzung mit realistischen Verbrechen vor. Doch der Plot ist durchaus geschickt aufgebaut, und das erzählerische Talent der Autorin und ihr Humor machen «Lieblingskind» zu einer unterhaltsamen Lektüre. Am meisten gefällt dabei, wie empathisch und realitätsnah C. J. Tudor das Leben – und das Sterben – in der trostlosen Provinz beschreibt.

Die Wertung