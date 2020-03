Handschlag für ein wenig Hoffnung

Im Sechstagekrieg eroberte Israel unter anderem die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem – Gebiete, die noch heute im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen. «Aus dem Rückblick erscheint der Triumph als sehr zweifelhafter Segen», schreibt Rabinovich.

Die israelischen Siedler, die damals begannen, sich im ­besetzten Westjordanland festzusetzen, bezeichnete Rabin 1976 als «eine der grössten Bedrohungen für den Staat Israel. Das ist keine Siedlerbewegung, das ist ein Krebsgeschwür im sozialen und demokratischen Gewebe ­Israels, eine Gruppierung, die das Gesetz in die eigenen Hände nimmt.» Diese Einschätzung ­erwies sich als richtig, die Siedlerbewegung errichtete illegal Aussenposten im besetzten Westjordanland, die aber nach und nach legalisiert wurden.

«Er war kein Blumenkind»

Inzwischen leben rund 500'000 Israelis in 120 Siedlungen und zwei Millionen Palästinenser im Westjordanland. Es dauerte bis in die 90er-Jahre, ehe Rabin die PLO und damit Yassir Arafat ­offiziell als Gesprächspartner ­anerkannte. Als Verteidigungsminister liess er den 1987 ausgebrochenen Aufstand der Palästinenser, die erste Intifada, brutal niederschlagen. Der frühere amerikanische Aussenminister Henry Kissinger beschrieb Rabin nüchtern: «Yitzhak war kein Blumenkind».

Aber schliesslich reifte in Rabin die Einsicht, dass Israel aus strategischen Gründen Frieden mit den Palästinensern suchen müsse. Ihm sei es immer um Israels Sicherheitsinteressen gegangen, schreibt sein Biograf, diese ­seien «untrennbar verknüpft mit dem Streben nach Frieden». Rabin war zu schmerzhaften Zugeständnissen an die Araber bereit, auch um internationale Legitimität zu erlangen und die Staatsgrenzen Israels abzustecken, was bis heute nicht endgültig geschehen ist. Er führte auch 1994 den Friedensvertrag mit Jordanien herbei. Rabinovich weist darauf hin, dass in dessen erster Amtszeit als Ministerpräsident die Vorarbeiten für den 1979 unter Menachem Begin mit Ägypten abgeschlossenen ­Friedensvertrag geleistet worden seien.

Sein militärischer Hintergrund verschaffte Rabin in Israel Glaubwürdigkeit und Autorität. Er war kein charismatischer Anführer, aber er hat sich zum Staatsmann entwickelt durch seine Fähigkeit, eine Vision zu entwerfen und zu verfolgen.

Der Biograf gibt Netanyahu ­indirekt eine Mitschuld am Tod Rabins. Er habe sich von Mordaufrufen und Hetze nicht offen distanziert und diese salonfähig gemacht. Den Unterschied zwischen Rabin und Netanyahu ­beschreibt Rabinovich so: Rabin habe eine Politik gemacht, damit Israel nicht für immer mit dem Schwert leben müsse. ­Netanyahu dagegen habe am 20. Jahrestag der Ermordung Rabins erklärt: «Wir werden für immer mit dem Schwert leben.» Das Buch ist so ein Schlüssel zum besseren Verständnis von Israels Politik.