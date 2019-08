Gewalt, Sex, Sprache

Man spürt in diesen Gedichten die Energie des Neuanfangs. Hier spricht einer, der etwas erkannt, angenommen, überwunden hat: «Here. That’s all I wanted to be» – «Hier. Das ist alles, was ich sein will.» Den Weg zu diesem Hier beschreibt Vuongs erster Roman, der gerade in den USA und fast gleichzeitig in fünfzehn weiteren Ländern erschienen ist. Der Roman führt Motive und auch Formmerkmale der Gedichte zusammen. An die eben zitierte Zeile schliesst er so an: «Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Eine Frage, stimmt, aber keine Wahl.»

Ocean Vuong erzählt davon, wie der Krieg die Körper verhärtet und die Seelen verstört, davon, was es heisst, fremd in der Fremde zu sein. Er bewegt sich erzählend auf dem Grat zwischen Erfindung und den Markern seines eigenen Lebens, dem des Kriegsgeborenen. Die eingangs zitierten Verse benennen ja deutlich, dass Ocean Vuong buchstäblich ein Produkt des Krieges ist. Ohne den Krieg in Vietnam würde er nicht existieren. Was bedeutet das für ein Leben? – Erst mal Gewalt.

An den subtilen Mitteln erkennt man den Lyriker



«Das erste Mal, als du mich geschlagen hast, muss ich vier gewesen sein. Eine Hand, ein Wimpernschlag. Eine Strafe. Mein Mund ein Aufflammen von Berührung.» Diese Sätze imitieren den Takt der Schläge, um ihn durch die weichen Konsonanten am Schluss in etwas wie ein Wohlgefühl übergehen zu lassen. An solchen subtilen sprachlichen Mitteln erkennt man den Lyriker, dessen Ton die Übersetzung von Anne-Kristin Mittag bis auf wenige Stellen, an denen sie es mit dem hohen Ton übertreibt, so eingefangen hat, dass er einen auch im Deutschen unmittelbar erreicht.

Die Angesprochene ist die Mutter des Erzählers, der «Little Dog» genannt wird. Der Roman ist ein Brief an diese Frau, die mit ihrem zweijährigen Sohn und dessen Grossmutter 1990 in die USA eingewandert ist. Vuongs Text wird rhythmisiert durch den Wechsel von Szenen der Gewalt und Gesten der Fürsorge.

Die Distanz ist eine Form der Zuwendung



Im ersten der drei Teile des Romans nähert sich Vuong der Mutter an, indem er sich durch seine literarische Sprache von ihr distanziert. Die Mutter ist Analphabetin. Die Distanz ermöglicht es ihm, sie besser zu sehen. Die Distanz ist eigentlich eine Form der Zuwendung, weil sie es dem Erzähler ermöglicht, die andere Distanz zu seiner Mutter zu überwinden, die mit der Frage zusammenhängt, warum sie ihn lehrte, Gewalt als Zuwendung zu verstehen.