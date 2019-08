Ein Stuntman inszenierte seinen Tod

Das ist der Auftakt zum turbulenten Mafia-Roman «Der Fall in Singapur» von Ross Thomas aus dem Jahr 1969, der jetzt erstmals in vollständiger deutscher Übersetzung vorliegt. Der 1995 verstorbene Autor ist vor allem bekannt für seine Politthriller, in denen er in spannenden Geschichten, in welchen einem immer einiges bekannt vorkommt, politische Vorgänge so sezierte, dass sie als dreckige Geschäfte erkennbar werden. Und er tat dies immer mit trockenem Humor, reichlich Ironie und gnadenlosem Sarkasmus.

Es ist darum immer wieder ein besonderes Vergnügen, wenn ein weiterer Band von Ross Thomas in der 2005 gestarteten Werkausgabe im Berliner Alexander-Verlag erscheint. 20 von insgesamt 25 Titeln sind es bis jetzt. Die früher auf Deutsch teils nur in gekürzten Versionen erschienenen Romane werden für diese Edition neu übersetzt oder überarbeitet und ergänzt. Und die Lektüre dieser unglaublich gut erzählten Geschichten macht noch heute nicht nur Spass, sondern ist auch erhellend. Denn die Plots drehen sich um zeitlose Themen wie Macht, Korruption, Betrug und Verrat. Dies nicht nur, aber auch in der Politik. Um Politik geht es nebenbei auch in «Der Fall in Singapur». Dass der Roman schon vor 50 Jahren geschrieben wurde, fällt einem vor allem bei den Preisen auf. So gilt hier ein Preis von 6500 Dollar für einen aufwendig restaurierten 1932er Cadillac V-16 Roadster fast als unverschämt.

«Der Fall in Singapur» mag nicht Ross Thomas’ bester Roman sein. Aber auch dann ist er immer noch besser als so vieles, was heutzutage in den Krimiregalen der Buchhandlungen steht. Wenn Sie dort einen Titel aus der Werkausgabe dieses grossartigen Autors – sie zeigen alle einen Dollar-Noten-Ausschnitt in unterschiedlichen Farben als Titelillustration –, welchen auch immer, sehen: Kaufen und lesen! Es lohnt sich.

