Die verstümmelte Leiche war erst der Anfang

So beginnt «Tod im Februar». Es ist nach «Blutiger Januar» der zweite Roman einer auf zwölf Bände angelegten knallharten Reihe von Alan Parks, die im Glasgow der frühen 1970er-Jahre spielt.

Nach dem Tod des Fussballers geht das Morden weiter, und für McCoy ist klar, dass das mit Familie Scobie zu tun hat. Eigentlich hat er damit alle Hände voll zu tun. Dann findet er in der Tasche eines Obdachlosen, der sich in einer Kirche erhängt hat, einen Zeitungsausriss. Darin geht es um einen hochrangigen Polizeibeamten in der Provinz, in dem McCoy «Onkel Kenny» aus seiner Zeit im Kinderheim erkennt. Zusammen mit seinem Jugendfreund Stevie Cooper, der inzwischen in Glasgow als Drogenhändler und Bordellbetreiber tätig ist, will er dem Kinderschänder eine Abreibung verpassen.

Eher zufällig ist Alan Parks, wie er in einem Text zu seinem zweiten Roman erklärt, auf unzählige Missbrauchsgeschichten in schottischen Kinder- und Jugendheimen gestossen: Eigentlich hatte er für den Roman nur nach dem Namen eines Kinderheims aus den 1960ern in der Umgebung von Glasgow gesucht. Und so befasst er sich nun in dem Roman auch damit, wie sich Missbrauch in ihrem späteren Leben auf Menschen auswirkt. Der Ganove Cooper versucht es seinem Freund McCoy so zu erklären: «Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, Menschen wehzutun, du nicht. Du willst ihnen helfen, sogar den ganzen Scheisssäufern, die denken, du wurdest ihnen von Gott gesandt. Die ganzen Frauenschläger und Sexualverbrecher und gemeinen Dreckschweine, die du einlochst. Du denkst darüber nach, was richtig ist auf der Welt und was falsch, willst immer das Richtige tun. Und ich? Ich tu einfach nur, was getan werden muss.»

Zartbesaitete sollten die Finger von diesem Roman lassen. Wer harten Stoff mag, findet im zwar eher konventionell gestrickten Krimi mehr als nur als spannende Unterhaltung.

Die Wertung