Die Privatdetektivin, die niemandem traut

Die Autorin



Lisa Sandlin, geboren 1951 in Beaumont, Texas, lebte zunächst in Santa Fe, New Mexico, wo sie einen Sohn grosszog. Danach unterrichtete sie während vieler Jahre im Writer’s Workshop der University of Nebraska in Omaha kreatives Schreiben. Seit den 1990er-Jahren hat sie mehrere Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht. Die Shortstory «Phelan’s First Case» wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet und 2013 in die renommierte Anthologie «USA Noir: Best of the Akashic Noir Series» aufgenommen.

Ihr erster Roman «The Do-Right» (Deutsch: «Ein Job für Delpha», 2017), der 2015 erschien, nahm die Figuren aus dieser Story auf. Der Roman wurde mit zwei wichtigen amerikanischen Krimipreisen, dem Hammett Prize und dem Shamus Award, ausgezeichnet. Der Nachfolgeroman «The Bird Boys», der jetzt auf Deutsch («Family Business») erschienen ist, war für den renommierten Edgar Allan Poe Award nominiert und stand auf der Liste der zehn besten Krimis des Jahres 2019 der Kritikerin Marilyn Stasio in der «New York Times». Lisa Sandlin lebt und arbeitet in Santa Fe, New Mexico.



Lisa Sandlin: «Family Business» (Original: «The Bird Boys», Cinco Puntos Press, El Paso 2019). Aus dem Englischen von Andrea Stumpf. Suhrkamp, Berlin 2020. 357 S., ca. 15 Fr.

