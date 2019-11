Die Kakerlaken sind schuld am Brexit

Das Volk hat in einem Referendum bereits entsprechend abgestimmt, der widerspenstige Aussenminister wird mit gefakten #MeToo-Vorwürfen aus dem Verkehr gezogen. Den entsprechenden Brief der vermeintlich Belästigten schreibt Jim Sams selbst: «Nichts war so befreiend wie ein engmaschiges Lügennetz. Deshalb also wurden Menschen Schriftsteller!»

Als der Brief in der Zeitung erscheint, überzeugt er selbst den Fälscher, dass die Fälschung Wahrheit ist: «So etwas hätte passieren können, ja, es hatte einfach passieren müssen. Es war passiert! Er merkte, wie er sich in Janes Namen empörte. Der Aussenminister war wirklich ein erbärmlicher Schuft.»

Auch Trump darf in einer Brexit-Satire nicht fehlen



Weil es schwierig ist, andere Länder vom Reversalismus zu überzeugen, propagieren die von der extremistischen Konkurrenz «Reversalism in one country», abgekürzt Roc, und singen dazu den Song «Roc around the clock». Ja, auch solche Kalauer verschmäht McEwan nicht. Natürlich darf auch Trump in einer Brexit-Satire nicht fehlen, er heisst hier Archie Tupper, findet den Reversalismus «gut» und Jim Sams «toll» und twittert natürlich, was der Daumen hergibt.

Die EU ist entsetzt, man lädt zu Beratungen gar einen Physiker vom Cern ein, der erklären soll, ob die Umkehrung der Geldflüsse nicht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht (dass die Zeit nur in eine Richtung verläuft).

Den Irrsinn des Brexit mit einer tierischen Verschwörungstheorie übergipfelt: Ian McEwan. Foto: Getty Images

Alles recht lustig das, aber angesichts der Lage nicht von wirklich ätzendem Witz. Klar, um den Irrsinn des Brexit satirisch zu toppen, ist die Absurdität des Reversalismus ein brillanter Fund. Aber der Autor bleibt dann doch zu lange zu nahe im politischen Unterholz hängen, sodass es selbst auf der eher kurzen Strecke zu Längen kommt.

Immerhin gewinnt er der kakerlakischen Spur doch ab und zu ein kleines Glanzlicht ab. Seine Minister, erkennt Jim Sams beim Blick in ihre Augen, sind allesamt verwandelte Artgenossen, ausser dem Aussenminister, bei dem er nur auf die «blinde, unnachgiebige Mauer einer menschlichen Retina» stösst. Und angesichts des Gebarens von Trump/Tupper fragt sich der Premier, ob der nicht auch «einer von uns» ist.