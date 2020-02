Die islamische Welt ist in der Sackgasse

Religiöse Säuberung

Offene Gesellschaften zeichnen sich durch einen Wettbewerb der Ideen aus. Es gibt weder eine für alle Probleme geeignete Lösung noch eine Wahrheit, welche für immer und ewig gültig ist. Das flexible Denken und Handeln hat den Westen weit vorangebracht. Wenn aber eine unhistorische, religiös geprägte Perspektive die gesellschaftlichen Ereignisse zu lenken versucht, dann hemmt dies die Entwicklung und unterbindet dynamische Prozesse.

«Während die westlichen Länder kulturell immer vielfältiger werden, verwandelt die religiöse Säuberung die islamische Welt zunehmend in eine homogene kulturelle Wüste, in der nur eine Wahrheit ein Existenzrecht hat.» Darum ist die fehlende Trennung von Religion und Staat nach Ruud Koopmans eine wesentliche Ursache für die Stagnation der islamischen Welt.

In vielen Ländern sei es zu einer unheilvollen Kombination aus der Verstaatlichung des Islam und einer Islamisierung des Staats gekommen

Nur der Ölreichtum in einigen arabischen Ländern konnte über die ökonomische Misere hinwegtäuschen – sonst wäre die wirtschaftliche Situation dort genauso schlecht wie in den anderen muslimischen Ländern. Mangels Anpassungsfähigkeit seien diese hoffnungslos zurückgefallen, und die Zeiten, als die muslimische Welt der christlichen in jeder Hinsicht weit überlegen war, sind längst vergangen.

«Der Hauptgrund dafür, dass die islamische Welt in den letzten 50 Jahren an fast allen Fronten stagniert hat oder in einigen Fällen sogar in die Barbarei zurückgefallen ist, ist der Aufstieg des islamischen religiösen Fundamentalismus.» In vielen Ländern sei es spätestens seit der Rückkehr Ayatollah Khomeinis in den Iran im Jahr 1979 zu einer unheilvollen Kombination aus der Verstaatlichung des Islam und einer Islamisierung des Staats gekommen – mit negativen Folgen für die Demokratie und die Menschenrechte.