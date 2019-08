Der Andersdenkende

Für das, womit er berühmt wurde, erntete er auch Kritik

Adorno teilte die Kritik der Studenten an der mangelnden Bereitschaft, sich mit der nazistischen Vergangenheit zu konfrontieren. Aber er verurteilte ihren Aktionismus, wie er es nannte, und distanzierte sich von ihrer Gewaltbereitschaft. Der Bruch mit seinen Studenten traf Adorno schwer. Vor 50 Jahren erlitt er bei einer Wanderung in den Walliser Alpen einen Herzinfarkt und starb am 2. August 1969 im Spital von Visp. Er war 65 Jahre alt.

Adornos Vortrag über den Rechtsradikalismus, 1967 an der Wiener Universität gehalten, war als Tonaufnahme bekannt, wurde aber erst jetzt in Buchform veröffentlicht. Er belegt die Aktualität seiner Überlegungen zum Thema. Adorno spricht bei Rechtsextremen von «völlig irren und fantastischen Geschichten»; da werde mit Kenntnissen geprotzt, «die sich schwer kontrollieren lassen». Das klingt beklemmend gegenwärtig in Zeiten von Fake News und digitaler Hetze.

Vor allem diagnostiziert Adorno in seinem Vortrag über die neu erstarkenden Rechten, was sich auch im Nationalsozialismus manifestiert hatte: ein «Antizipieren des Schreckens» und der «unbewusste Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe». Auch das deckt sich mit den Vernichtungsaufrufen der Rechtsextremen von heute, ihrer Forderung nach einer Zer-störung des Staates zur Rettung der weissen Rasse.

In späteren Jahrzehnten wurde Theodor W. Adorno am meisten für das kritisiert, was ihn so berühmt gemacht hatte: seine radikal pessimistische Kulturtheorie, wonach jede Kunst, die sich ihrer Konsumierbarkeit nicht radikal entziehe, die Machtverhältnisse festige. Kein Wunder, verachtete Adorno die populäre Musik. Er tat es mit einer Brillanz und Vehemenz, die Musikkritiker noch Jahrzehnte später um den Schlaf bringen sollten.