Das Lieblingswort ist «Oh!»

In einem anderen Kapitel erzählt sie von ihrer Kleidersammlung, von Röcken, Pullovern, Schals, Hüten, Gürteln – und stellt fest: «Die Schränke quellen über, Zeit, gründlich aufzuräumen.»

So ähnlich geht Rakusa in ihrem Buch vor, sie blättert sich durch die Stoffe und lässt, wie schon in ihrem mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichneten Erinnerungsbuch «Mehr Meer» (2009), ihr Leben Revue passieren, «eine halb heitere, halb wehmütige Angelegenheit». Wo sie im Meerbuch ihrer Kindheit und Jugend in der Slowakei, in Ungarn und in Slowenien nachspürte und vor allem atmosphärische Bilder schuf, sichtet sie nun ihre gesamte Erfahrungswelt, zuweilen erzählend, meist aber in Form von Inventaren, Synopsen oder kleinen Erinnerungsspeichern.

Am Ende ist man «prallvoll mit Eindrücken».

Nicht ganz so intensiv sind manche jener Passagen, in denen sie sich in einer Art Selbstinterview Fragen stellt. Hier stockt der Rhythmus ab und an, wird der «offene Ausgang» verstellt durch schnelle Kritik, etwa am «vorherrschenden Optimierungswahn» oder der «Verrohung der Sitten und der Sprache».

Aber bald schon kehrt man mit Ilma Rakusa zurück zur Schärfung des Blicks, liest Beschreibungen und Tagebuchartiges, freut sich über die vielen Gedichte, die in den Band eingestreut sind, über den März, die Zärtlichkeit – oder über Pantoffeln: «Die friulanischen aus dem / vollgestopften Laden in Venedig / samten und seidig / von orientalischem Zuschnitt / vorne spitz hinten offen / du gehst wie auf Pfötchen / pantofolinisch.»

Zitate sind Zikaden



Eines der schönsten Kapitel führt in ihre Kindheitssprache, das zu Hause gesprochene Ungarisch. Kosenamen, Flüche – alles nur in dieser Sprache möglich. Und so folgt man ihr pantofolinisch und erfährt, dass Kartoffeln bei ihr immer noch «krumpli» heissen und ein Winzling «picike» genannt wird.

Am Ende der Lektüre ist man wie die Autorin nach ihren Spazier- und Pappeltagen «prallvoll mit Eindrücken». Und erinnert sich daran, wie sehr sie Zitate mag, die sie mit Mandelstam liebevoll Zikaden nennt, weil sie klingen sollen. Also geschwind noch ein Zitat. Was sie einmal über Saint-Exupérys «Kleinen Prinzen» notiert, könnte auch eine Beschreibung dieses Buches sein: «Offenmütig buchstabiert er das Alphabet der Dinge, bis ihm und uns die Augen aufgehen.»

Ilma Rakusa: Mein Alphabet. Literaturverlag Droschl, Graz 2019. 312 S., ca. 32 Fr.