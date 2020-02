«Dann darf ich aber nicht mehr tanzen»

Die 25-jährige, frischgebackene Theologin wurde am 13. September 1931 über die Schweizer Grenzen hinaus berühmt. Im Bündner Bergdorf Furna wählten sie 18 Männer zur europaweit ersten vollamtlichen Pfarrerin, und zwar gegen alle Widerstände und gegen die Bündner ­Kirchenverfassung – also illegal. Der Bündner Kirchenrat reagierte umgehend auf die störrische Berggemeinde und konfiszierte das Kirchenvermögen.

Vergeblicher Kampf

1932 lehnten die evangelischen Bündner das Frauenpfarramt wuchtig ab. Greti Caprez hatte mit Artikeln in der Bündner ­Presse vergeblich für die Zulassung der Frauen zum Pfarramt gekämpft. Zu den Befürwortern gehörte auch ihr Vater Joos Roffler, der reformierte Pfarrer im bündnerischen Igis. Die Frauenwahl fand Verteidiger selbst unter berühmten Intellektuellen im Ausland: bei Karl Barth, damals Theologieprofessor in Bonn, oder Marianne Beth, Österreichs erster Rechtsanwältin.

Als ob die Wahl der jungen Theologin nicht schon Provokation genug gewesen wäre, zog sie mit ihrem Söhnchen und einer Haushälterin, aber ohne Ehemann ins Pfarrhaus ein. Dieser arbeitete in Zürich als Ingenieur und ­besuchte seine Familie nur jedes zweite Wochenende. Zu Seelsorge­gesprächen nahm die Pfarrerin das Baby einfach mit.

Drei Jahre als illegale Pfarrerin waren genug. Sie litt unter der geografischen Trennung vom geliebten «Ehekameraden», wie sie ihn nannte. Sie überzeugte ihn, in Zürich Theologie zu studieren, während sie in der Region Gastpredigten hielt.

Die Enkelin zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit Männer in Autoritätspositionen damals die sexuelle Verfügbarkeit junger, abhängiger Frauen einforderten.

Die Journalistin und Soziologin Christina Caprez zeichnet das exemplarische Leben der Theologin, die ihre Grossmutter war, akribisch nach. Als gute Protestantin legte diese vor Gott und der Nachwelt über ihre Lebensführung ausführlich Rechenschaft ab. So konnte sich die Enkelin auf einen umfangreichen Nachlass stützen, auf Briefe und Tagebücher. Die Pflicht, der Grossmutter gerecht zu werden, und die Freude am Erzählen führen allerdings dazu, dass das Buch zu ausführlich und detailgetreu geraten ist. Die Biografie wird somit teils zur Chronik.

Greti Caprez war zweifellos eine eigenständige Frau, die dank ihres Lebenshungers Konventionen sprengte. In einem Bündner Pfarrhaus aufgewachsen, wanderte sie in jungen Ehejahren mit ihrem Mann, dem ­Ingenieur Gian Caprez, nach São Paolo aus. Aufgrund der Wirtschaftskrise kehrte die schwangere Frau in die Schweiz zurück. Sie, die in Furna für Mädchen Skihosen einführte und an Mütterabenden unbefangen über Sexualität und Verhütung sprach, musste sich paternalistische Übergriffe gefallen lassen.