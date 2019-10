Wie weit gehen Eltern für ihr Kind?

Der Autor

Adrian McKinty, geboren 1968 in Belfast, ist im nordirischen Carrickfergus aufgewachsen. Nach einem Philosophie-Studium an der Oxford University zog McKinty nach New York, wo er unter anderem als Wachmann, Vertreter, Rugbytrainer, Buchhändler, Postbote und Journalist arbeitete. 2001 zog der nach Denver, wo er als Englischlehrer arbeitete und begann, Bücher zu schreiben. 2003 debütierte er mit dem ersten Band der starken «Dead»-Trilogie um den jungen Iren Michael Forsythe, der in die irische Gangsterszene in Boston eintaucht. 2013 erschien der erste Band der Sean-Duffy-Reihe auf Deutsch: «Der katholische Bulle» (Original: «The Cold Cold Ground», 2012). Inzwischen umfasst die Reihe sieben Titel, zwei weitere sollten eigentlich noch folgen, wie der Autor vor einiger Zeit angekündigt hatte. Doch nach dem Erfolg von «The Chain» ist unklar, ob er die Duffy-Reihe noch fortsetzt. McKinty zog 2008 nach Australien, wo er mit seiner Familie während rund zehn Jahren in Melbourne lebte. Inzwischen lebt er wieder in New York.



Adrian McKinty: «The Chain» (Original: «The Chain», Mullholland Books, New York 2019). Aus dem Englischen von Anke und Eberhard Kreutzer. Knaur, München 2019. 351 S., ca. 23 Fr.

