Wut und Brutalität in einer Kleinstadt

Der erste Satz

Der alte Mann hatte die Grenze zu Louisiana fast erreicht, als er auf der anderen Seite der Interstate die Frau und das Kind gehen sah; die Frau hatte einen Müllsack geschultert, und das Kind trottete hinter ihr her.

Das Buch

Elf Jahre sass Russell im Gefängnis. Bei einem Autocrash hatte er im Vollsuff einen anderen jungen Mann getötet. Jetzt kehrt er zurück in seine Heimatstadt in Mississippi. Die Frau, die er heiraten wollte, bevor es zum fatalen Unfall kam, hat inzwischen mit einem anderen Mann eine Familie gegründet. Der Empfang in der Kleinstadt McComb macht ihm gleich klar, wie seine Aktien hier stehen. An der Bushaltestelle wird er von den zwei älteren Brüdern des Unfallopfers erwartet. Und gleich brutal verprügelt. Das ist erst der harmlose Auftakt einer Verfolgung, die sich durch den ganzen Roman «Desperation Road» von Michael Farris Smith zieht.

Fast gleichzeitig wie Russell kehrt auch Maben zurück in die Stadt. Sie ist in New Orleans und anderen Südstaatenstädten durch die Drogenhölle gegangen. Jetzt ist sie mit ihrer kleinen Tochter auf der Suche nach einem Ort, in dem sie sich einigermassen sicher niederlassen kann. Doch es kommt anders, es geht weiter, wie sie es gewohnt ist. «Sie hatte immer fest geglaubt, der nächste Schritt würde ihre Lage verbessern. Am Ende steckte sie stets noch tiefer in der Klemme.»

Die Wege der beiden verlorenen Seelen, deren beider Leben durch Gewalt geprägt ist, kreuzen sich. Ob das wirklich Zufall ist, wie es ihnen zunächst scheint, oder doch eher Schicksal? Noch wissen sie da nicht, dass es durch den Unfall vor vielen Jahren eine Verbindung zwischen ihnen gibt. Russell möchte der Frau helfen, verstrickt sich dadurch aber selbst in neue Schwierigkeiten, bei denen es ihm nicht mehr viel nützt, dass ein Deputy des Sheriffs ein alter Schulfreund ist.

Mit nur wenigen Büchern hat sich Michael Farris Smith, dessen Post-Katrina-Roman «Rivers» vor ein paar Jahren auch auf Deutsch erschienen ist («Nach dem Sturm», Heyne, 2014) in die obere Liga der amerikanischen Südstaatenautoren geschrieben. Mit gnadenloser Konsequenz treibt er die Geschichte seiner beiden Protagonisten voran. Mehr als ein bisschen Hoffnung bleibt Russell nicht. Maben hat das Hoffen schon lange aufgegeben und glaubt in ihrer Verzweiflung nicht mehr, dass irgendetwas für sie irgendwann doch noch gut kommen könnte.

Packend und mit tiefer Empathie für seine Figuren schildert Smith ein desillusioniertes Kleinstadtleben voll Alkohol und Drogen, Wut und Brutalität. Dabei erzählt er atmosphärisch dicht und präzis, ohne je zu weit auszuufern. Als «Southern Gothic» wird das Werk bezeichnet, man könne es auch in die «Country Noir»-Schublade stecken. Doch «Desperation Road» ist ganz einfach ein ebenso brillanter wie düsterer Südstaatenroman, der richtig unter die Haut geht.

Die Wertung



Der Autor

Michael Farris Smith, geboren im US-Bundesstaat Mississippi als Sohn eines Baptisten-Predigers, interessierte sich in jungen Jahren mehr für Sport als für Literatur. Die University of Southern Mississippi schloss er mit einem Doktorat in Kommunikation ab, nachdem er zuvor am Southwest Community College zwei Jahre Baseball gespielt hatte. Er lebte dann einige Zeit in Frankreich und in der Schweiz, wo er für eine Firma arbeitete, die in Europa Basketballfestivals organisierte. Erst in dieser Zeit habe er angefangen, sich wirklich mit Literatur zu befassen, erzählte er in Interviews. Zurück in den USA, arbeitete er als Assistenzprofessor für Englisch an der Mississippi University for Women in Columbus. Sein erster Roman «The Hands of Strangers» (2011) war inspiriert von seinen Reisen in Europa. In «Rivers» (2013; auf Deutsch als «Nach dem Sturm» 2014 bei Heyne) ging es um die heftigen Stürme, welche die Südstaaten heimsuchen. 2017 erschien «Desperation Road», 2018 «The Fighter». Michael Farris Smith lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Oxford, Mississippi.

Michael Farris Smith: «Desperation Road» (Original: «Desperation Road», Lee Boudreaux Books, New York 2017). Aus dem Englischen von Jürgen Bürger. Ars Vivendi, Cadolzburg 2018. 278 S., ca. 32 Fr.

