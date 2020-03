Tom Kummer als Geisterfahrer

Tom Kummer machte sich einen Namen, indem er Interviews mit Prominenten fälschte, gedruckt von namhaften Zeitungen. Nachdem er aufgeflogen war, deutete er seine Fakes flugs als Kunstkniff um, als Beitrag zur Postmoderne. Sein Comeback in Zeitungen allerdings las sich dann eher als Beitrag zum Thema «Die Katze lässt das Mausen nicht». Mit 45 Jahren schrieb er seine Memoiren: «Blow up. Die Story meines Lebens».

Zu Tom Kummers Lebensgeschichte gehört, dass 2014 seine Frau Nina starb. Damals lebte das Paar mit seinen beiden Söhnen in Los Angeles. Aus diesem Stoff entstand sein erster Roman «Nina & Tom» (2017). Es ging um junge Liebe und um frühen Tod, um Rausch, Sex und Stars. Der Emotionskoeffizient war berechenbar hoch. Die Kritiken fielen gnädig aus. Doch Kummer findet sich besser. Seine Website wirbt für den kleinen Roman mit dem Slogan: «Die grösste Liebesgeschichte seit ‹Love Story›». Das Leben ein Blockbuster, was sonst. Bleiben noch die Söhne übrig, sie sind Stoff für den zweiten Roman. Er heisst «Von schlechten Eltern». Und handelt von einem guten Vater. Dieser Vater heisst Tom, wie sonst.

Tom ist Nachtchauffeur. Er lebt mit seinem Sohn in einem Berner Hochhaus. Angestellt bei einem Genfer Spezialservice, fährt Tom ausländische Diplomaten und Businessleute durch die Dunkelheit. Es geht zu Flughäfen und häufig ins Tessin. Alles ist so schwarz wie Toms Sonnenbrille. Seine Fahrgäste stammen vorwiegend aus Afrika, undurchsichtig sind ihre Geschäfte. Am Strassenrand tauchen «merkwürdige Gestalten» auf, dunkle Schemen, Flüchtlinge, Arme, Ausgemergelte.

Die Schweiz liegt auf einem irgendwie toten Planeten. Bern wirkt wie eine Geisterstadt. Dennoch wartet hier ein Lichtblick. Das ist Vincent, genannt Vince, 12 Jahre alt und Toms Sohn. Nach seinen Nachtfahrten legt sich Tom frühmorgens immer zu Vince ins Bett. Er will am Kind den Duft seiner toten Frau Nina riechen. Nina ist vor einem Jahr in Los Angeles gestorben und Tom heimgekehrt in seine Geburtsstadt Bern. Tom wie Tom. Kummer wie Kummer.

Was geht hier ab? Man könnte meinen: Tom Kummers Vagabundieren zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Erfundenem und Erlebtem geht hier nahtlos weiter. Stimmt nur bedingt. Was an diesem neuen Roman bemerkenswert ist: Er steigert sich; er macht die Auflösung der Grenzen zu seinem zentralen Thema.