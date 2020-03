«Schweizer fühlen sich sprachlich oft unsicher»

Interviewpartner werden in der Zeitung normalerweise gesiezt, aber als Kollegen duzen wir dich. Oder sollen wir der Höflichkeit halber schreiben: Wir duzen Dich?

Das ist nicht nötig, danke. Korrekt ist die Kleinschreibung, mit der Rechtschreibreform 1996 wurde die gross geschriebene Höflichkeitsform abgeschafft. An diese Duzerei in der Schweiz musste ich mich als Deutscher übrigens erst gewöhnen…