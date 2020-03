Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt

Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV) hatte deshalb für dieses Jahr erstmals vorgesehen, seine Bühne für Lesungen an allen vier Messetagen von morgens bis abends zu bespielen. Zudem wäre es möglich gewesen, dass die Verlage an der Messe ihre Bücher auch an Endkunden verkaufen können.

Die Messe sollte vom 12. bis 15. März stattfinden. Die Leipziger Buchmesse ist das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche. Im vergangenen Jahr kamen rund 286'000 Besucher und mehr als 2500 Aussteller aus 46 Ländern zur Buchmesse. Parallel dazu finden jedes Jahr Europas grösstes Lesefest «Leipzig liest» an hunderten Orten in der Stadt und die Manga-Comic-Con statt. Zur Manga-Comic-Con kommen jedes Jahr mehr als 100'000 Besucher und zahlreiche Ehrengäste unter anderem aus Japan.

Im Bemühen um eine Eindämmung der Epidemie fielen zuvor bereits andere Grossveranstaltungen aus. In Deutschland wurden bereits die Tourismusmesse ITB, die Sterneverleihung des Guide Michelin in Hamburg und die Internationale Handwerksmesse in München abgesagt.