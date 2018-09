Immer wieder aufs neue: Empört Euch!

Die Skulptur Helvetia zeigt eine Frau, die ihr Reisegepäck abgelegt hat, auf einem Brückenpfeiler der Mittleren Rheinbrücke sitzt und über den Fluss blickt. Dazu steht auf einer Tafel: «Eines Tages verlässt Helvetia ein Zweifrankenstück, mischt sich unters Volk und unternimmt eine längere Reise. Unterwegs kommt sie auch nach Basel.» Von Bratislava nach Basel gekommen ist auch Irena Brežná 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, als 18-Jährige mit ihren Eltern. An der Grenze stand über dem provisorischen Lager «Willkommen Helden».

Die Kleinfamilie zog dann weiter westwärts. Abends erreichte sie Basel. «Wir emigrieren keinen Meter weiter», sagte die Mutter. «Seitdem lebe ich hier.» Und so beginnt für die junge Frau eine konfliktreiche Emigrantenexistenz: In ihrer alten Heimat ist sie als «Volksverräterin» für die Flucht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, in der Schweiz muss sie sich im linken universitären Milieu sagen lassen, sie hätte eigentlich Glück gehabt, sei sie doch in ihrer alten sozialistischen Heimat unter progressiven Kräften aufgewachsen.

Meisterstück mit Mafioso

Irena Brežná hat als Dolmetscherin, Menschenrechtsaktivistin für Amnesty International, Journalistin und Kriegsreporterin gearbeitet. Für sie war immer klar, dass es sinnlos wäre, in einer Demokratie zu leben und dabei die «Verfolgten hinter dem Eisernen Vorhang» zu vergessen. Für eine Reportage aus Tschetschenien wurde sie 2002 mit dem renommierten Theodor Wolff-Preis ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung im Schloss Bellevue verzichtete sie auf Smalltalk und fragte Bundespräsident Johannes Rau unverblümt, ob der denn tatsächlich glaube, dass Putin einen Friedensvertrag mit dem tschetschenischen Widerstand abschliessen wolle. Diese Episode wirft ein bezeichnendes Licht auf diese Autorin, die stets couragiert auftritt und nicht aufhört, sich zu empören über unhaltbare Zustände, vergessene Kriege und ihr (Heimat-)Land, dass sich dagegen sträubt, multikulturelle Realitäten anzuerkennen.

2012 erhielt sie einen Schweizer Literaturpreis für ihr Buch «Die undankbare Fremde». Darin hatte sie ihren Weg in der neuen Heimat nachgezeichnet – in einer Heimat, in der sie sich ein Recht auf Fremdheit herausnahm und sich im mündlichen Umgang gegen die Mundart und für die Hochsprache entschied: «Ich kann nicht in einen intimen Dialekt einwandern wie in ein fremdes Schlafzimmer. Im Wohnzimmer der Hochsprache ist es geräumiger.»

Das aktuelle Buch mit Essays und Reportagen versammelt nun Texte, die sich in der Summe zu einer facettenreichen Autobiografie fügen. Abgedruckt sind auch die eindrücklichen Reportagen aus Tschetschenien und ein Meisterstück von «eingebettetem» Journalismus, in dem sie einen russischen Mafioso begleitet und in die Parallelwelt der Kriminellen mit ihrem Ehrenkodex eintaucht.

Nicht zuletzt überzeugt Brežná mit klugen Reflexionen zur Schweiz als «Einwanderungsgesellschaft». In einem neuen «Zimmerwaldmanifest» entwirft sie einen Gesellschaftsvertrag für eine neue Schweiz und plädiert für eine ebenso schmerzvolle wie befreiende Annäherung: «Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten von beiden Ufern, schöne, schreckliche, witzige. Der Fluss wäre derselbe für alle.»

Irena Brežná: Wie ich auf die Welt kam. In der Sprache zuhause. Rotpunktverlag, Zürich 2017. 190 Seiten, 32.90 Fr. (Der Bund)