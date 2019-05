Im korrupten Sumpf von Politik und Finanzwelt

Der Autor

Jörg Fauser, geboren 1944 in Bad Schwalbach im Taunus, gestorben 1987 auf der A 94 zwischen Feldkirchen und München-Riem, war der Sohn der Schauspielerin Maria Razum und des bildenden Künstlers Arthur Fauser (1911–1990). Nach dem Abitur in Frankfurt hat er 1965 ein Ethnologie- und Anglistik-Studium an der Goethe-Universität aufgenommen, das er 1966 wieder abbrach. Während dem Ersatzdienst in einem Spital in Heidelberg wurde er abhängig von Heroin, liess den Dienst sausen und lebte mehr als ein Jahr in Istanbul. Im Herbst 1968 zog er nach Berlin, wo er einen Drogenentzug machte. Seine neue Droge wurde das Schreiben. Daneben arbeitete er in verschiedenen Jobs, ab etwa 1974 lebte er vom Schreiben. Er veröffentlichte unzählige Texte in literarischen Magazinen, Zeitungen und Zeitschriften. Zunächst schrieb er vor allem für Underground- und Alternativmagazine. Seine ersten Bücher, darunter «Tophane» über sein Leben in Istanbul, erschienen Anfang der 1970er-Jahre in Kleinverlagen in Deutschland und in der Schweiz. Unter anderem veröffentlichte er 1978 die Biografie «Marlon Brando. Der versilberte Rebell», 1979 die Erzählung «Alles wird gut» und im gleichen Jahr den Gedichtband «Trotzki, Goethe und das Glück».

Mit seinem neuen, von amerikanischen Vorbildern wie Charles Bukowski und William Burroughs, aber auch Dashiell Hammett und Raymond Chandler geprägten Stil eckte er im damaligen Kulturbetrieb der Bundesrepublik gehörig an, hatte daneben aber schnell eine treue Gefolgschaft. Sein erster grösserer Erfolg war 1981 der Kriminalroman «Der Schneemann», der auch erfolgreich verfilmt wurde. Fauser schrieb auch Hörspiele und Songtexte, insbesondere für Achim Reichel, für den er unter anderem alle Songs des Albums «Blues in Blond» (1981) schrieb. Mit dem autobiografischen Roman «Rohstoff» (1984) und den Kriminalromanen «Das Schlangenmaul» (1985) und «Kant» (1987) hatte sich Fauser literarisch vielversprechend weiterentwickelt. Doch in den frühen Morgenstunden des 17. Juli 1987, dem Tag nach seinem 43. Geburtstag, starb er auf einer Autobahn bei München; er war zu Fuss unterwegs und wurde von einem Lastwagen erfasst. Erst nach seinem Tod erlangte sein Werk breitere Anerkennung. 1988 wurde ihm postum der Friedrich-Glauser-Preis verliehen. Es erschienen dann gleich mehrere Werkausgaben (1990–1994 bei Rogner & Bernhard, Hamburg; 2004–2009 beim Alexander-Verlag, Berlin; 2009 bei Diogenes, Zürich). Der Zürcher Diogenes-Verlag legt jetzt zu seinem 75. Geburtstag die Werke Fausers neu auf.

Jörg Fauser: «Das Schlangenmaul» (Originalausgabe: Ullstein-Verlag, Berlin 1985). Diogenes, Zürich 2019. 306 S., ca. 32 Fr.

