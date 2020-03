Franz Hohler findet als Dichter zu sich selbst

Als Dichter kann Hohler abheben



Was zu Beginn als störend empfunden werden kann, sind die Kurzschlusshandlungen: Hohler hat einen Hang, kleine private Alltagserlebnisse mit der grossen Politik kurzzuschliessen. In «Plötzlicher Kindstod» geht es um den Tod einer jungen Amsel an der heimischen Balkontür. In «Enten» dann geht es um junge Entlein, die sich in einem Bahntunnel verirren, und weiter zu den Flüchtlingen, denen der Familiennachzug untersagt wird. So geht eins ins andere, in Motiven zwar fein gesponnen, aber falsch gewichtet, unverhältnismässig, deshalb sentimental.

Glücklich ist, wer vergisst und sich der anderen Hälfte des Buchs widmet. Denn hier findet Hohler als Dichter, nicht als Moralapostel, zu sich selbst. Er hebt ab. Er fantasiert. Er erfindet rätselvolle Parabeln, absurde Märchenstücke und spleenige Anekdoten auf hohem Niveau. «Der Schwimmer» – eine glückselige Nahtod-Erfahrung. «Strafvollzug»: Ein Eisberg kommt in die Hölle, er muss schmelzen, wieder und wieder, und der Teufel weiss nicht, warum, ein williger Vollstrecker. «Zur Trauung»: Scheidungsquote und Hoffnungsschimmer gehen zum Standesamt. Kann diese Ehe klappen?

Hohlers Denkstücklein sind schwebeleicht und pointensicher. Speziell der letzte Text amüsiert. In «Dichterleben» wird Franz Hohler mit dem toten Max Frisch verwechselt. Macht nichts. Er ist gerne Dichter und am liebsten ein lebender.

Franz Hohler: Fahrplanmässiger Aufenthalt. Luchterhand, München 2020. 112 S., ca. 25 Fr.