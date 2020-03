Er konnte den patriotischen Rausch erklären

Es war die Assistenzzeit bei František Graus, die Guy Marchal veranlasste, sich mit unseren vertrauten und immer noch faszinierenden Meistererzählungen zu befassen. Seine Habilitationsschrift behandelte bereits 1976 die Herkommenssage der Schwyzer und Oberhasler. Der Text «Die Antwort der Bauern» von 1987 erläuterte, warum die Eidgenossen seit dem 15. Jahrhundert ein Geschichtsbild pflegten, in dem die Erinnerung an blutrünstige Schlachten und demonstrative Frömmigkeit in kurioser Weise zusammenfanden: Die «Alten Eidgenossen» sahen in ihren Siegen ein Zeichen, dass sie das «auserwählte Volk Gottes» des Alten Testaments seien.

Letzteres bildet ein Versatzstück, das viele Nationalgeschichten befeuert, wie Guy Marchal im Kontext eines europäischen Forschungsprogramms später nachweisen konnte. Dabei ging es ihm nie darum, die Inbrunst eidgenössischer Geschichtstrunkenheit lächerlich zu machen, sondern sie zu erklären: Patriotischer Rausch sollte unter wissenschaftlicher Kontrolle weiterhin möglich sei.

Forschungsneugier

Dabei beschränkten sich Marchals Forschungen nicht auf das Spätmittelalter, sondern er wandte sich auch der Moderne zu. Das Geschichtsbild des 19. und auch 20. Jahrhunderts vermochte es bekanntlich, die alten Erzählungen in ein neues, nun entschieden nationales Konzept einer genuin schweizerischen Geschichte einzufügen. Der umfangreiche Artikel «Das Geschichtsbild von den ‹Alten Eidgenossen› im Wandel der Zeiten vom 15. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs» (2003) bezeugt diese ertragreiche Erweiterung von Marchals Forschungsfeld.

Neben dieser vielgestaltigen wissenschaftlichen Arbeit nahm Guy Marchal auch wichtige organisatorische Aufgaben wahr: Die Neuorganisation der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte und die Einrichtung der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Luzern, wo er seit 1989 den Lehrstuhl für Allgemeine und Schweizer Geschichte innehatte.

Nach seiner Emeritierung im Jahre 2003 konnte Guy Marchal seiner Forschungsneugier freien Lauf lassen. Auf Reisen – beispielsweise auf einem Containerschiff von Hamburg nach Südamerika – erkundete er Kontinente und Lebenswelten, die er bislang noch nicht kennen gelernt hatte. Dabei begleitete ihn seine langjährige Gattin Monika, die «Erstleserin mit heiterer Ironie und treffender Kritik».