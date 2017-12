Eine Frau will gerecht sein

Petra Morsbach gehört zum Besten, was die deutsche Gegenwartsliteratur zu bieten hat. Nur ist das noch nicht genug durchgedrungen. Immerhin hat sie für ihren jüngsten Roman «Justizpalast» den Raabe-Preis erhalten, der höher dotiert ist als der Deutsche Buchpreis, und ­Heribert Prantl hat ihr eine hymnische Laudatio gehalten, mit dem bemerkenswerten Lob, er, der Jurist, habe in ihrem Justizroman nicht einen einzigen Fehler gefunden.

Morsbach ist eine Stilkünstlerin, deren Kunst gerade in der Unauffälligkeit besteht, also darin, die «Kunst» im Stil zum Verschwinden zu bringen. Ihre ­Spezialität im Stofflichen ist die Schil­derung, besser: die Durchdringung ­bestimmter Milieus. Das war die Musiktheaterszene einer Mittelstadt («Opernroman», 1998, Morsbach hat selbst lange als Dramaturgin und Regisseurin gearbeitet), der Mikrokosmos eines Pferdehofs («Geschichte mit Pferden», 2001) oder der Sprengel eines katholischen Landpfarrers («Gottesdiener», 2004).

Lauter Miniromane

Immer erfasst sie das jeweilige Milieu auf doppelte Weise: durch eine Fülle von Figuren, Fällen, Geschichten; und durch die Herausarbeitung von Strukturen und Gesetzen, etwa die Machtposition des Intendanten oder das Zölibat mit all seinen Konsequenzen. So behält man als Leser den Eindruck sowohl von (Über-)Reichtum als auch von Ordnung zurück (und wenn der Eindruck auch nur von der ordnenden Hand der Autorin herrührt).

Ihr Meisterstück hat Petra Morsbach jetzt mit dem «Justizpalast» vorgelegt. Neun Jahre hat sie daran gearbeitet, fünfzig Juristen konsultiert, in unzähligen Verhandlungen gesessen. Der Roman wurzelt also im Konkreten und ­Authentischen, zielt aber ins Grundsätzliche: wie man das Ideal der Gerechtigkeit mit einer menschlichen, also höchst fehlbaren Einrichtung, der Justiz, erreichen kann. Und das ist, obwohl der titelgebende «Palast» in München steht und die (gewiss verfremdeten) Fälle sich dort zugetragen haben, eine über alle Länder und Rechtssysteme virulente Frage.

«DIE JUSTIZ», schreibt Petra Morsbach in bezeichnenden Grossbuchstaben, «ein schwindelerregendes Konstrukt aus Anspruch und Verblendung, Abstraktion und Herrschaftssicherung, Moral und Missbrauch, Redlichkeit und Routine, Zwanghaftigkeit und Zynismus. Nicht zu durchdringen.» Die Justiz ist eine Institution, geregelt durch ein Ordnungssystem aus Gesetzen und Verfahrensregeln, verkörpert durch Richter und Anwälte, also Menschen. Die können, auch wenn sie Robe tragen und Vertreter eines abstrakten Prinzips sind, herrschsüchtig und oberflächlich, unsicher und beeinflussbar sein.

Und erst die Prozessgegner! Morsbach bewegt sich überwiegend im Bereich des Zivilrechts. Da geht es nicht um jahrelange Haft oder den Verlust der Existenz, sondern oft nur um relativ kleine Summen, um die aber mit unerhörter Verbissenheit gekämpft wird, jahrelang, oft um den Preis der Seelenruhe. Die rationale Erklärung: Es geht ja nicht um den Teil eines Erbes oder um jenen Schrank, der einem versprochen war. Sondern um etwas Höheres – die Gerechtigkeit. Die nehmen wir als gegeben hin, wie die Gesundheit, die kleinste Abweichung aber als tödliche Beleidigung. Und so wird prozessiert.

An die zehntausend Fälle hat Thirza Zorniger behandelt und entschieden. Die Richterin ist – nach Justitia, dem abstrakten, unerreichbaren Ideal – die zweite Hauptfigur in Morsbachs Roman. Gefühlte hundert, also ein Prozent, erzählt sie uns. Lauter Mini-Romane, in denen Neid, Gier und Rachsucht die treibenden Kräfte sind. Immer versucht die Richterin, die emotionale Gemengelage auf den realen Kern zu reduzieren, das pralle, verrückte, chaotische Leben in das Raster der Paragrafen zu setzen.

Morsbach wird den Fällen sowohl juristisch als auch den darin verwickelten Personen menschlich gerecht. Ihre Thirza Zorniger ist Juristin mit Leib und Seele, sie ist aber auch eine Frau von grosser Lebensklugheit, dabei eigentlich ohne viel Lebenserfahrung. Ihre Biografie schreitet die Autorin passagenweise ab, während wir gleichzeitig im Justiz­palast verfolgen, wie Thirza gordische Knoten aufzulösen versucht.

Vermitteln musste sie schon immer – zwischen Vater und Mutter im chaotisch verstrittenen Elternhaus, zwischen zwei einander spinnefeinden Kollegen im Dreierkollegium. Am liebsten würde sie jede Verhandlung in einem Vergleich enden lassen, in Einsicht und Versöhnung. Was störrische Kläger oder sture Anwälte meist verhindern.

Unterbesetzt und abhängig

So muss die Richterin entscheiden, den Knoten zerhauen. Die Autorin muss das nicht. Sie kann Urteile über ihre Figuren in der Schwebe lassen. Literarische Gerechtigkeit ist etwas anderes als juristische. Beide, die Richterin wie auch ihre Erfinderin, sind sich einig in ihrer Verwunderung darüber, was für seltsame Wesen die Menschen doch sind: Sie streiten sich bis zur Selbstzerstörung, kriegen nie genug, schaffen es nicht, zufrieden zu sein, obwohl es ihnen doch so gut geht.

Dass Thirza kein «Erfolgsmensch» ist, trotz einer respektablen juristischen Laufbahn; dass ihr ein spätes Liebesglück beschert, aber auch allzu früh wieder genommen wird; dass sie manchen Kollegen scheitern und unglücklich werden sieht: All das macht sie skeptisch gegenüber den eigenen Fähigkeiten, und Skepsis nährt Scharfsinn. Auch gegenüber DER JUSTIZ als System, mit ihrer Unterbesetzung und ihrer fehlenden Unabhängigkeit.

Und hier macht, so scheint es, die Heldin ihre Autorin zum Sprachrohr. So möchte man nach der Lektüre der neuen deutschen Regierung (wenn es dann mal eine gibt) dringend empfehlen, mehr Richter und Justizangestellte einzustellen. Vor allem aber: die Staatsanwaltschaften unabhängig machen. Damit Eingriffe der Politik nicht mehr möglich werden – Eingriffe wie die, die in Bayern jegliche Aufklärung von Korruptionsfällen verhinderten.

Wie ein roter Faden ziehen sich Verfehlungen des legendären und berüchtigten Ministerpräsidenten Franz Josef Strauss durch das Buch. Die Bücher des hohen bayerischen Finanzbeamten Wilhelm Schlötterer werden zitiert, der Steuerbegünstigungen aufdeckte und deshalb schikaniert wurde. Die Strauss-Kinder prozessieren gegen ihn. Ein Strafbefehl gegen Schlötterer wurde 2016 abgeschmettert. «Wunderbar», sagte Thirza. «Wenn dies ein Roman wäre, müsste er hier enden.» Er tut es – mit literarischem Augenzwinkern und der Hoffnung, dem Ideal immer noch ein kleines Stück näher zu kommen.

Petra Morsbach: Justizpalast. Roman. Knaus, München 2017. 480 S., ca. 36 Fr.

(Tages-Anzeiger)