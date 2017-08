Der weisse Wal (7)

Menschen geben sich selten lange mit etwas zufrieden. Früher oder später schleicht sich doch immer wieder diese Leere ein, das Bedürfnis nach einem neuen Ziel, die nagende, gierige Frage: Was kommt als Nächstes?

*

Der Weisse Wal würde andere Leben leben, aber nicht mehr mit uns. Während wir auf dem Weg zum Fillmore waren, liess Paul den Bus in eine Werkstatt abschleppen, und am nächsten Morgen riefen wir unseren Mechanikerfreund in Kanada wegen der Garantie an.

«Garantie?», fragte er erst unschuldig, gab dann aber widerstrebend zu, dass er uns tatsächlich das volle Absicherungspaket verkauft hatte.

«Ich krieg das wieder hin, kein Problem», lenkte er ein. «Bringt ihn einfach hierher nach Toronto in die Werkstatt.»

Das Schlitzohr merkte noch grosszügig an, dass wir das Geld gern von jedem beliebigen Ort in Kanada aus einklagen konnten, falls uns die Überführung des Busses nach Toronto zu umständlich sein sollte.

Scheisskanadier, dachte ich.

Nachdem wir noch einmal viertausend Dollar berappt und den Bus in San Francisco hatten flottmachen lassen, boten wir ihn wieder auf Craigslist zum Verkauf, und ich muss gestehen, dass ich

NAGELNEUES GETRIEBE

in der Anzeige stark hervorhob.

Wenn man eine Rostlaube verkaufen will, sind die moralischen Vorgaben simpel: Wenn du weisst, dass es eine Rostlaube ist, gibs zu. Die kniffligere Frage ist: Was gilt als Rostlaube? Okay, der Bus war ein rollender Schrotthaufen, ihm fehlten zwei Sitzreihen, er hatte einen verkorksten Türmechanismus, dort, wo wir die Rückwand wieder rausgerissen hatten, ragten schartige Sperrholzstücke aus den Seiten, vermutlich gärten noch etliche Bakterienkolonien im vergilbten Schaumstoff der Polsterung, und er hatte ein störrisches Getriebe. Ein nagelneues störrisches Getriebe, wohlgemerkt, jetzt sogar mit doppelter Garantie in ganz Nordamerika.

UND MASSGEFERTIGTE GETRÄNKEHALTER AUS HOLZ!

Monatelang biss niemand an, und wir setzten den Preis immer weiter runter. Aber schliesslich, fast ein Jahr, nachdem wir den Bus auf demselben Langzeitparkplatz in Torrance abgestellt hatten, wo wir ihn einst gekauft hatten, führten Nils und ich ihn Rob vor, dem wikingergrossen, bärtigen, über und über gepiercten und tätowierten, ausnehmend herzlichen Bassisten einer Death-Metal-Band, die bald auf Tour gehen wollte.

Wir verrieten ihm nicht, dass er unser einziger Interessent war, möglicherweise witterte er unsere Verzweiflung dennoch. Ich witterte jedenfalls seine. Er hatte diesen wichtigen Aspekt der Tourplanung bis zur letzten Sekunde aufgeschoben, genau wie wir damals, und hier stand er nun und fischte im untersten Preissegment herum, wo man als Käufer nicht wählerisch sein durfte.

Vielleicht blieb der Wal schon eine Meile vom Kraftfahrzeugamt entfernt liegen, vielleicht fuhr er auch noch weitere hunderttausend Meilen ohne das geringste Zipperlein – ich werde es nie erfahren. Rob brachte das Fahrzeug zur Inspektion in eine Werkstatt, Nils und ich gingen mit ihm auf die Zulassungsstelle, um den Papierkram zu erledigen, er gab uns einen Umschlag voller Geld, und wir schüttelten einander die Hand. Als wir ihm die Schlüssel überreichten, verspürte ich das gleiche Amalgam aus Erleichterung und Trauer, das wir damals in Evas Augen gesehen hatten.

Es war eine gute Mistkarre. Man kann einen Scheisshaufen golden anmalen, er bleibt trotzdem ein Scheisshaufen. Aber manchmal steckt in so einem Haufen ein goldener Kern – fragt mal Paul Hamer. Ein Tourbus muss nicht gut aussehen, er muss einen ans Ziel bringen. Mit unserem Weissen Wal waren wir immer ans Ziel gelangt, jedes Mal.

Mit dieser Story endet unsere Sommer-Lese-Aktion, in der wir sechs Geschichten aus George Watskys Buch «Wie man es vermasselt» vorab publiziert haben. Das komplette Buch mit insgesamt 13 Storys erscheint am 23. August im Diogenes-Verlag Zürich.

Im September ist Watsky auf Lesetour in Europa (ohne Tourbus): in Berlin, Hamburg und am 26. 9. im Kulturhaus Kosmos in Zürich.

