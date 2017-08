Das All schweigt, er redet

Falls die Ausserirdischen bald kommen und dabei zufällig aussehen wie ihr Prophet, dann werden wir – immerhin das – nicht vor Schreck tot umfallen. Sein Körper ist klein und stämmig, der Kopf gross, die Knollennase imposant. Er ist eine gemütlich Erscheinung.

Doch man lasse sich nicht täuschen. Erich von Däniken ist der wildeste Fantast im Land, befindet sich noch immer auf existenzieller Mission. Es geht um nichts Geringeres als das Schicksal der Menschheit. Während des Gesprächs hüpft er mehrmals aus dem Sessel und wuselt von einer Bücherwand zur nächsten, ist berauscht von den eigenen, ins All driftenden Gedanken. Jede Wand in seinem Büro musste irgendwann zur Bücherwand werden, zwangsläufig. Der Raum ist vollgestopft mit Malereien, Statuen, Teppichen. Mal greift er zu einem Bildband über die mysteriöse «Bundeslade», dann zu angeblichen UFO-Skizzen. Von Däniken lebt hier in Interlaken mit 82 Jahren wie ein Bohemien: Er trinkt abends tüchtig Rotwein, geht um halb zwei Uhr morgens ins Bett, schläft bis weit in den Vormittag hinein. Dann kommt er ins Büro, liest und schreibt bis spät.

Millionen Bücher verkauft

«1967 war entscheidend», erinnert er sich. In jenem Sommer schrieb von Däniken das Debüt ­«Erinnerung an die Zukunft». Darin formulierte er seine Kernthese, die er seither verwaltet und modelliert: «Die Aliens waren da und werden wiederkehren.» Das Buch wurde rasch zum Bestseller, 1970 hatte von Däniken allein in der Bundesrepublik Deutschland 600'000 Stück verkauft. Der «Spiegel» diagnostizierte eine «Dänikitis». Die englische Übersetzung war in den USA das am zweitmeisten verkaufte Sachbuch der Siebzigerjahre.

Video: Von Däniken referiert in der kalifornischen Wüste. Quelle: Youtube/ Barlowe Cross

Der Schweizer Hotelier und Hobbywissenschaftler hatte das Buch zu einem idealen Zeitpunkt lanciert, denn die Autorität der Kirchen begann gerade zu erodieren. «Dass der Himmel leer sei, haben die Menschen noch nie lange ausgehalten. Sie füllen ihn umgehend wieder mit neuen Geistern, Göttern und Fantasiewesen», schreibt Peter von Matt über das Phänomen von Däniken. Aber auch die Esoteriker lasen den fabulierenden Aussenseiter, weil sie in ihm einen Seelenverwandten erkannten. Dazu kamen die Besserwisser, die sich, von der Komplexität der Naturwissenschaften überfordert und gekränkt, an die Seite des grossen Vereinfachers stellten. Und angetan waren nicht zuletzt die Verschwörungstheoretiker, die sich mit dem Schweizer Charismatiker gegen die Elite verbünden wollten. Erich von Däniken erschloss sich Galaxien von Leserschaften, von denen die etablierten Verlage bisher keinen Schimmer gehabt hatten.

Wie viele Bücher von Däniken, der bis 1967 als Koch, Suppenfabrikant und Hotelier gearbeitet hatte, in den letzten 50 Jahren verkauft hat, weiss niemand genau. Längst hat auch sein Sekretär den Überblick verloren im Wildwuchs der vielen Übersetzungen und ­alten Verlagsrechte. Allein die englische Ausgabe von «Erinnerung an die Zukunft» verkaufte sich bis zur die Jahrtausendwende mehr als elf Millionen mal. Von Däniken selber schätzt die Gesamtauflage seiner 40 Bücher auf 70 Millionen. Damit wäre er wohl der erfolgreichste Schweizer Schreiber überhaupt. Zum Vergleich: «Heidi» hat eine ­Gesamtauflage von 50 Millionen Exemplaren, Friedrich Dürrenmatts Bücher erreichten beim Diogenes-Verlag eine Auflage von gut 13 Millionen. Wenn eine Giulia Enders («Darm mit Charme») in Deutschland mehr als eine Million Bücher verkauft, ist das eine Sensation.

Von Däniken verdient nach wie vor gut an seinen Büchern, trotz Internet, Raubkopien und Nachahmern. Mit den Einnahmen aus TV-Sendungen und Referaten kommen jährlich noch immer 200'000 Franken zusammen. Von Däniken selber sagt zu seinem Erfolg: «Ich biete moderne Erklärungen für alte ­Geschichten. Das ist verdammt noch mal halt einfach extrem spannend.»

Der «verdammte Tempel»

Eine Unterhaltung mit Erich von Däniken ist eine merkwürdige Erfahrung. Manchmal lacht er bereits während der Frage auf, so als wüsste er die Antwort schon längst – und sobald der Fragende die Stimme senkt, prasselt die Gegenrede los. Das Tempo bleibt konstant hoch, doch das Temperament verändert sich rasch, irritierend rasch. Mal gibt von Däniken den Kumpel, redet einen mit «My Dear» an und duzt einen. Dann wechselt er ins Hochdeutsche, um eine wichtige Passage zu betonen und auf Forscher zu verweisen, die ähnlich argumentierten wie er. Dann wird er grob, flucht, redet von einem «verdammten Tempel», den er jüngst in Indonesien besucht habe. Dann wirft er wie ein ­Werbetexter vorgestanzte Slogans ein: «Evolution? Yes! Aber nicht nur.» Schliesslich referiert er getragen von verschollenen Schriften, spricht im Wisperton der Esoteriker, die sich in Übereinstimmung mit verborgenen Weltgesetzen glauben.

Diese Alter Egos machen ihn zu einem kaum fassbaren Gesprächspartner, unmöglich kann man alle diese von Dänikens kontern. Und so disparat und fintenreich wie er spricht, so schreibt er auch. Seine Bücher sind Collagen aus alten Mythen und vereinzelten Fakten, unvermittelt aufploppenden, ironischen Witzen und schmeichelhaften Expertenzitaten, kühnen Deutungen und beschwichtigenden Relativierungen. Manche Kritiker versuchten von Däniken als denjenigen zu überführen, der er so offensichtlich zu sein scheint: als Scharlatan. Bei Akademikern stiess er von Anfang auf Ablehnung, seine grossspurigen Thesen wecken den Argwohn der Journalisten. Ihre Entlarvungsversuche sind redlich und nachvollziehbar – und doch wirken sie meist, als wolle da jemand Alien-Schleim an die Wand nageln. Denn sobald er von Experten attackiert wird, übernimmt von Däniken den Habitus des nüchternen Wissenschaftlers, der sich selber hinterfragt, der die eigenen Argumente in der Schwebe hält und keinen Anspruch auf Wahrheit erhebt, der nur betont, wie ungeheuer verblüffend die von ihm gezeigten Zusammenhänge doch seien.

Er wolle bloss einen «anderen Standpunkt» zeigen, sagt er. Am Ende seiner Referate ermahne er die Zuhörer, ihm auf keinen Fall zu glauben. «Und gibt es nicht auch in der etablierten Wissenschaft Leerstellen, die es zu füllen gilt?» Zudem ist von Däniken ein sehr effektvoller «Namedropper». So kommt er rasch auf Svante Arrhenius zu sprechen, einen 1927 verstorbenen schwedischen Physiker und Nobelpreisträger, der auch darüber nachdachte, ob der Erde aus den Untiefen des Weltraums womöglich ausserirdische Sporen zugeflogen sind und so Leben ermöglicht wurde. Diese sogenannte Pan-Spermia-Hypothese gehört heute zu den wichtigsten Theorien der Alien-Forscher. Mit Wonne betont Erich von Däniken das Wort «Nobelpreisträger» als ein Signet unzweifelhafter, ja brillanter Wissenschaftlichkeit.

Alien-Sex mit Tapir? Da wird er wütend

Von Däniken sagt, er komme «aus dem philosophischen Nichts» – und wendet die Pan-Spermia-Theorie so quasi auf sein eigenes Werk an. Zweifel sind auch hier angebracht: Er, von den Eltern früh ins Freiburger Collège St-Michel gesteckt, wirkt viel eher wie ein Katholik, der seinen Glauben verlor und mystisch blieb. Denn was unterscheidet von Dänikens Neigung, auf alten Kunstwerken Raketen und Alien-Helme zu entdecken, von der Fantasie der Wundergläubigen, die 1940 in den Wolken die Hand des Bruder Klaus zu sehen meinten?

Er selber sieht das ganz anders, sieht sich als seriösen Vertreter der Präastronautik, deren Thesen und Pioniere er mit seinen Büchern popularisierte. Ein Vorläufer von Dänikens war etwa Robert Charroux, ein eigenartiger Pöstler aus Paris, nach dessen Ansicht Menschen entstanden, als ein Alien von der Venus zum Titicacasee geflogen war und am Ufer mit einem Tapir kopuliert hatte. Auf diese Theorie angesprochen, wird von Däniken wütend: «Das ist reiner Quatsch, gaga, völliger Schwachsinn.» Es ist ein Furor, den von Däniken seinen Gegnern nie zubilligen würde – und doch ist die Distanzierung verständlich: Sein Erfolg hat viel mit der Fähigkeit zu tun, nie zu plump zu quacksalbern, das übersinnliche Gerede sorgfältig zu dosieren. So kursiert ein Fan-Video, in dem von Däniken erzählt, er habe in den 80ern mit Aliens direkt Kontakt gehabt. Skeptikern gegenüber betont er, er habe von den Ausserirdischen bloss geträumt.

Mit Rechtsdrall

Seit einem halben Jahrhundert behauptet sich von Däniken nun als globaler Alien-Prophet. Er hat dabei schon einige heftige Skandale überstanden, so wurde er wegen Betrugs zu Zuchthaus verurteilt, und sein Mystery-Park scheiterte kolossal. Zuletzt machte sich ein Rechtsdrall bemerkbar, so wechselte er zum umstrittenen Kopp-Verlag und schimpfte in seinem letzten Buch über das «feministische Weltdiktat». Dieser Grobheit zum Trotz hat von Däniken seine Witterung für angesagte Eso-Trends auch mit 82 Jahren nicht verloren. Derzeit betont er die sogenannte Zoo-Hypothese. Diese besagt, dass die Aliens uns Menschen als Zootiere halten und eingreifen, sobald wir ausbrechen wollen oder Gefahr laufen, uns selber umzubringen. Sie ist für Esoteriker in Zeiten des verschärften Klimawandels und geplanter Marsexpeditionen besonders reizvoll, denn sie vermittelt Dringlichkeit, ohne konkret zu werden.

Von Däniken geht davon aus, dass die Aliens sich in wenigen Jahren bei uns melden werden – aber erst nach seinem eigenen Tod. Was jedoch wäre, wenn er die Wiederkehr selbst noch erleben würde und damit einen gewaltigen Triumph seiner Bücher? Er verstummt, denkt nach, dann sagt er bloss: «Ich weiss nicht, wie ich reagieren würde.» Echte Aliens? Mit eigenen Augen sehen? Das scheint in diesem Moment selbst für Erich von Däniken eine allzu fantastische Vorstellung. Dann erklärt er, die Kontaktaufnahme werde wahrscheinlich per TV-Sondersendung erfolgen. (DerBund.ch/Newsnet)