Aus Prinzip

Aus Protest gegen die Veröffentlichung der Autobiografie seines Vaters Woody Allen hat der Journalist Ronan Farrow die Zusammenarbeit mit seinem Verlag aufgekündigt.

Er sei enttäuscht, dass Hachette Allens Manuskript angenommen habe, während er selbst mit diesem Verlagshaus an einem Buch arbeitete. In seinem Buch gehe es um mächtige Männer, die sich ihrer Verantwortung für sexuellen Missbrauch entzögen.

Woody Allen wurde von seiner Ex-Freundin Mia Farrow wiederholt beschuldigt, die gemeinsame Adoptivtochter Dylan 1992 sexuell missbraucht zu haben, was der Regisseur bestreitet. Seine Autobiografie mit dem Titel «Apropos of Nothing» soll am 7. April erscheinen.