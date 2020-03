«Anpassung war nie meine Stärke»

Gwätt steht im Surselver Idiom für die Eckverbindung zwischen Haus- und Zimmerbalken. Verbreitet sich im Bündner Dorf ein Gerücht, macht es die Runde «von einem Gwätt zum anderen».

«Wenn im Dorf etwas passierte, gab es hintenrum immer massig Gerede. Das nervte mich, faszinierte mich aber auch.»Leontina Lergier-Caviezel

Die 64-jährige Autorin Leontina Lergier-Caviezel schildert in ihrem dritten Roman enge dörfliche Strukturen, wie sie diese als Kind kannte. 1956 wurde sie in Vrin geboren. Im Dorf im Val Lumnezia leben heute noch knapp 200 Personen. «Wenn etwas passierte, gab es hintenrum immer massig Gerede. Das nervte mich, faszinierte mich aber auch», erzählt sie beim Kaffee in ihrer Wohnung in Rüfenacht bei Bern. Ihr Mann hat für den Medienbesuch extra Gipfeli geholt.

Wandel kam langsam

Gestört hat sie in Vrin, dass in der Generation ihrer Eltern noch die Männer alle wichtigen Entscheide trafen und die Ämter besetzten. «Frauen, die das ändern wollten, mussten sich mehr anstrengen und wurden teils belächelt, auch von Frauen übrigens.»

In «Hinter dem Gwätt» passt sich die Protagonistin Andrea an. Sie, die eigentlich anders erzogen ist, besorgt neben ihrer Stelle im Spital wie selbstverständlich ihrem «lieben Silvio» den Haushalt und kümmert sich um die Schwiegereltern. Die umsorgende, aufopfernde Mutter sei eine typische Frauenfigur in der traditionellen rätoromanischen Literatur, sagt Viola Cadruvi, Rätoromanisch-Doktorandin an der Universität Zürich. Dieses Bild scheint an Andrea auch noch um die Jahrtausendwende zu kleben. Sie hinterfragt es zwar, doch ändert letztlich nichts dran. Darüber schüttelt Leontina Lergier-Caviezel den Kopf: «Anpassung war nie meine grosse Stärke», sagt sie und lacht. Das Dorfleben habe gleichwohl schöne Seiten gehabt, betont sie, etwa die Unterstützung untereinander.

«Endlich eine Frau!»

Wie die meisten Jungen zog Lergier-Caviezel gleich nach der Schule weg, um eine Ausbildung zu machen. Als junge Frau las sie jahrelang vor allem Frauenliteratur. Als sie dabei vergebens nach längeren Geschichten von Frauen in ihrer Sprache suchte, begann sie selbst zu schreiben. «Es ging mir um den Ausgleich», sagt sie. Darum, dass Frauen in der rätoromanischen Literatur auch von Frauen «gezeichnet» würden.

Der Anteil der Bevölkerung mit Hauptsprache Rätoromanisch sinkt, noch 0,5 Prozent zählte das Bundesamt für Statistik 2018.

Am Anfang musste die Kauffrau und Mutter zweier Söhne bei den regionalen Medien und Verlagen darum kämpfen, neben den arrivierten Schriftstellern publiziert zu werden. Die Rückmeldungen waren jedoch positiv: «Endlich eine Frau!», hiess es aus ihrem Umfeld. Sie schrieb zuerst Kurzgeschichten, Kolumnen und Gedichte. 2006 erschien dann ihr erster Roman «Romana» über eine Frau, die wie sie jung ihr Bergdorf verlässt. 2011 folgte das zweite Buch «Nus duas» über eine Frauenfreundschaft. Beide Werke wurden bis anhin nicht übersetzt.

Mittlerweile gibt es mindestens so viele Autorinnen wie Autoren aus Graubünden. Doch Leontina Lergier-Caviezel ist eine Ausnahme im Roman-Genre geblieben, weil sie stets auf Rätoromanisch schreibt. Die bekanntesten zeitgenössischen Bündner Romancières, Leta Semadeni und Romana Ganzoni, ziehen Deutsch vor.

Bei der Lyrik top

Überhaupt fehlt es laut Viola Cadruvi an neuen längeren Prosawerken auf Rumantsch, «von Frauen wie Männern», so die Literaturwissenschaftlerin. Die Chancen, dass sich das ändert, schätzt Leontina Lergier-Caviezel als gering ein: «An Vernissagen höre ich von Jungen, dass sie lieber auf Deutsch läsen», sagt sie. Sie kann das nachvollziehen, auch wenn sie es für die «Literatur als so wichtiger Säule der Sprache» sehr bedauert.

Wer auf Rätoromanisch schreibt, tut dies heute in der Schweiz nach Schätzungen des Bundesamts für Statistik (BFS) für rund 36'700 mögliche Leserinnen und Leser. Der Anteil an der Bevölkerung mit Hauptsprache Rätoromanisch sinkt, noch 0,5 Prozent zählte das BFS 2018. Kaum ein Verlag leistet sich zudem Übersetzungen von langen Nischenbüchern. Der kleine Bieler Brotsuppe-Verlag indes reflektiert in seinem Programm explizit das Schaffen aus allen Landesteilen.

Viel Nachwuchs gibt es hingegen in der Lyrik – in Rumantsch schon immer ein ausgeprägtes Gebiet. Die Forschung erklärt das mit der tief verankerten Liedtradition in diesen Regionen und der Identität als sprachliche Minderheit. Denn Klang hebt die Spezialitäten einer Sprache besonders hervor. Und so sind es in letzter Zeit vor allem junge Lyrikerinnen, etwa Jessica Zuan oder Flurina Badel, die gehört werden und Preise erhalten.*

*Dieser Text wurde mithilfe der Gottlieb-und-Hans-Vogt-Stiftung realisiert.