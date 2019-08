«Also, mir bleiben noch 15 Jahre»

Christoph Geiser, Sie leben in Berlin und Bern. Wir treffen uns hier in Ihrer Wohnung im Marziliquartier. Verbringen Sie den Sommer immer in Bern?

Ja, der Sommer, das ist für mich Bern und die Aare.

Sind Sie ein regelmässiger Aareschwimmer?

Ich bin jetzt seit 1974 in dieser Wohnung. Im ersten Jahr in Bern traute ich mich noch nicht in die Aare, weil wir vorher in Basel aus gesundheitlichen Gründen nicht im Rhein schwimmen durften. Im Prinzip schwimme ich ab einer Temperatur von 16 Grad. In diesem Jahr war ich aber auch schon bei 14 Grad im Fluss, das war dann doch etwas kühl. Aber ich wollte den neuen «Bueber»-See aus­probieren.