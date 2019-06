Die australische Lesereise unter dem Patronat von Pro Helvetia fängt ganz offiziell an. Im Februar und März 1984 bereist der Autor das Land von Norden nach Süden, von Melbourne bis Cairns. Um eine Erinnerungsspur zu bewahren, führt er ein bis heute unpubliziertes Reisejournal, in das er zahlreiche Dokumente heftet und einklebt, wodurch sich ein sehr konkretes, patch­work­artiges Bild der Reise ergibt: Quittungen, Visiten­karten, Programme, Flug- und Bus­billette, Reiseprospekte. Sogar das gargantueske Menü des Interkontinentalflugs mit der Gesellschaft Quantas findet sich darin.

Vor allem aber notiert er in seinem Heft die Begegnungen, die grossen und kleinen Ereignisse, die seine Tage prägen. So macht er in Sidney die Bekanntschaft von Max Walkley, jenem Professor, der dort einen Lehrstuhl für Literatur der Romandie begründet hat – den zu jener Zeit einzigen ausserhalb der Schweiz. Er nimmt in Adelaide am Literaturfestival teil, bei dem auch Salman Rushdie anwesend ist. Doch das Journal präsentiert auch merk­wür­dige, durch Publikumsdiskussionen hervorgerufene Erinnerungen, wie jene an das kleine Walliser Dorf Pinsec, wo Lovay seine ersten Erzählungen geschrieben hat: «Schwindelerregend, diese Auferstehung von Bildern.»

Die Grenze zwischen Traum und Realität scheint schmal in diesem Heft. Man findet darin Traum­erzählungen, aber auch kurze Aufzeichnungen zur fast surrealen Inkongruenz der australischen Natur, die durchaus einer Erzählung von Lovay würdig wäre. Der Autor staunt beispielsweise über Riesenfarne, über «Raben-Ziegen auf den Bäumen», die «kichern», wie wenn man in ein «enormes Steak» beisst; über «bucklige Kühe in der Nacht» und das immer überraschende Erscheinen von Kängurus: «Zwei Kängurus richten sich hinter den feinen Gräsern auf.

Sie hüpfen davon mit ihren Sprüngen, die wie jedes Mal neu erfunden wirken.» Der Wombat gleicht «einem dicken Murmeltier». Ein Koala, in seinem Schlaf gestört, beschliesst, den Baum zu wechseln, und regt den Autor zu folgendem Haiku-Fragment an: «Langsamkeit und Fortsetzung des Traums.» Merkwürdige Zufälle beleben einen nur scheinbar banalen Alltag: «Gestern steigt Sylvie über eine Mauer und berührt dabei die Koalas. Ein Papagei greift mein Wörterbuch an.» Auch die Menschen sind Gegenstand merkwürdiger Metamorphosen, vor allem, wenn sie aus dem Norden kommen: «Die Schweden an der Bar sind wie Nachtvögel mitten am Tag.» Manchmal widmet sich Lovay kurzen Gedichten, vor allem angeregt durch die langen Busreisen: «Das Leben ist ein Autobus-Ticket / Schnell gekauft, schnell gereist.»

In diesem mit Handfertigkeit hergestellten Heft, in dem poetische Splitter mitten in einer scheinbar prosaischen Wirklichkeit aufblitzen, ist ein Kontinent in einer Nusschale präsent.

Die aktuelle Ausgabe von «Quarto» (Mai 2019), der Zeitschrift des SLA, ist Jean-Marc Lovay gewidmet. Das Schweizerische Literaturarchiv präsentiert hier einmal im Monat Trouvaillen aus seinen Beständen (www.nb.admin.ch/sla).