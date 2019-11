Bitch als Kompliment

Beim 78. Remix hörte Ojay Morgan auf zu zählen. Und das war 2013. Bis heute sind also bestimmt noch etliche Versionen dazugekommen von «Ima Read», dem basslastigen und etwas gruseligen Song, in dem 87-mal das Wort «Bitch» vorkommt. Bitch: Morgan will das Wort positiv besetzen, denn es geht ihm in seiner Kunst vor allem um eines: die Selbstermächtigung. «Wenn du selber anders bist, hast du die Macht, das Denken der Leute zu verändern.» Mit «Ima Read» verwies er auch auf New Yorks legendäre Ballrooms, wo Drag Queens, Transsexuelle und Andersdenkende an Voguing-Bällen ihre eigene schillernde Subkultur feierten.