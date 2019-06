Zwei unvereinbare Blues-Brüder

Wie es am Nachmittag des 25. März 2003 zur grossen Katastrophe im Leben des Scott H. Biram kommen konnte, weiss bis heute niemand so genau. Der Musiker aus Texas ist in seinem Dodge Dakota mit später ermittelten 120 Stundenkilometern auf einem Highway unterwegs, als es auf einmal fürchterlich gescheppert haben muss. Scott H. Biram kracht frontal in einen 18-rädrigen Monstertruck, sein Gefährt wird in Nullkommanichts zu einem Haufen Schrott zusammengefaltet, die Herren, die ihn hernach versuchen aus seinem Wrack herauszufräsen, verrichten ihre Arbeit nicht mit allzu grosser Zuversicht, hier ein lebendes Wesen zutage zu fördern. Die menschlichen Überreste des Scott H. Biram werden in ein nahe gelegenes Militärspital gekarrt, in dreizehn Operationen wieder zusammengebaut, und als das notdürftig reparierte Wesen gerade aus dem Koma aufwacht, versucht es als Erstes, sich in unverständlicher Gebärdensprache bei den Ärzten zu erkundigen, wann es wieder auf Tournee gehen könne.