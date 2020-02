Zum Doppelleben gezwungen

Schonungslos ist auch das Thema des Stücks, in dem Burkhalter nun selber mitspielt – an der Seite von Danièle Themis und unter der Regie von Renate Adam: «Vincent River» handelt von einem jungen Mann, der aufgrund seiner Homosexualität Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Eines Abends bittet Anita, die Mutter des ermordeten Vincent, den 20-jährigen Davey zu sich in die Wohnung – seit der Beerdigung ihres Sohnes schleicht er ständig um sie herum. Und während sich die beiden unterhalten, erfährt man die Wahrheit über Vincent.

Ein Mann, der wegen seiner Homosexualität ein Doppelleben führt – ist das heute noch lebensnah? Immerhin hat sich einiges verändert, seit «Vincent River» vor 20 Jahren entstanden ist: Das Schweizer Stimmvolk etwa hat sich vor kurzem mit einer klaren Mehrheit für den Schutz von homo- und bisexuellen Menschen ausgesprochen. Das Gute am Stück sei, dass es nicht nur Homosexualität thematisiere, sondern ganz viele Ebenen habe, sagt Simon Burkhalter. «Es geht zum Beispiel auch um eine Mutter-Kind-Beziehung.»

Theater am Käfigturm: Do, 20.2., sowie Sa, 14.3., 20 Uhr.