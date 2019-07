Zeitloser Schmalz

So viel Schmalz in der Stimme, so viel Pomade im Haar: Wenn Marlon Williams singt, denkt man unweigerlich an die Zeit zurück, als in jedem Diner in Amerika noch eine Jukebox stand. Dabei ist der Neuseeländer, der heute in Australien lebt, kaum 30. Und wenn er die Songs der grossen Crooner und kleinen Countrysänger covert, fördert er dabei auch unbekannte Perlen zutage wie etwa «Silent Passage» von Bob Carpenter.