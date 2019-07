«Wot di trinke»

Da ist natürlich diese von ihr komponierte Segensmusik: mit lyrischen Texten auf Deutsch, Französisch und Berndeutsch, die tönen, als hätte da eine Frau Gedichte hinterlassen, geschrieben in der Zeit des Naturalismus, mit Piano und Cello vertont, als wäre sie in der Epoche der Romantik tätig gewesen. Da passt es, dass sie Erik Satie mit seinen «Gnossiennes» als prägenden Einfluss nennt, klingt ihr Fortepedal betontes Pianospiel in diesem Sinne verwunschen. «La mi nid allei / I sueche mi / Ufem Wäg zu dir» singt sie in «Metamorphose», «du schmärzschöni / ewigi Rose» wendig in den Höhen und kräftig in den Tiefen.